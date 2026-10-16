¡Oh, Ferran, oh, Ferran! El futbolista posa en calzoncillos y enloquece a sus seguidores

Ferran Torres vuelve a acaparar miradas, aunque esta vez no necesita marcar un gol para convertirse en protagonista. El futbolista cambia los terrenos de juego por los focos y se quita la equipación para posar en ropa interior en su nueva aventura profesional. El delantero se estrena como embajador de IUMAN Intimissimi, la línea masculina de la conocida firma italiana, y protagoniza una campaña que promete dar mucho que hablar entre sus seguidores. «Los mejores bóxers los tengo yo», presume el internacional español en una colaboración con la que demuestra que su imagen también tiene recorrido más allá del fútbol. Una nueva faceta con la que el jugador cambia el balón por los focos y deja claro que también sabe desenvolverse delante de una cámara cuando lo que toca es posar.

No es la primera vez que Ferran Torres se pone delante de una cámara para trabajar con una marca de moda, pero sí supone un paso más en su relación con el sector. El jugador ya había colaborado con la firma italiana durante el verano pasado, cuando prestó su imagen a una campaña de bañadores. Ahora, la relación evoluciona y el futbolista se convierte en embajador de su línea de ropa interior masculina. «Feliz de formar parte de este equipo», ha escrito para celebrar esta nueva etapa profesional, que lo sitúa en el centro de una propuesta que combina comodidad, básicos masculinos y cuidado de la imagen. Las fotografías de la campaña ya permiten descubrir al delantero en un registro muy diferente al habitual, con diseños que dejan a un lado la equipación deportiva para dar protagonismo a su físico.

Ferran Torres posa en calzoncillos y presume de físico

Lejos de la presión de los partidos y de la intensidad de los entrenamientos, el futbolista se desenvuelve con soltura en una sesión fotográfica en la que la sencillez marca el ritmo. Ferran posa con bóxers en tonos clásicos, como el blanco y el negro, y camisetas de algodón ajustadas que completan una propuesta minimalista. En algunas imágenes aparece vestido con estas prendas básicas, mientras que en otras deja al descubierto parte de su torso y los tatuajes que recorren su espalda. La campaña juega así con una imagen más relajada del delantero, que se convierte en protagonista de una sesión en la que la ropa interior masculina ocupa el primer plano sin renunciar a los guiños al mundo del deporte.

En el vídeo promocional, además, Ferran hace gala de sus habilidades con el balón y aparece calentando y saltando a la comba, unos gestos que conectan su faceta como futbolista con esta nueva aventura en la moda. La intención es mostrar que estas prendas no solo están pensadas para el día a día, sino también para quienes buscan comodidad en sus rutinas. La colección apuesta por diseños básicos y versátiles, en los que el algodón adquiere un papel protagonista, mientras que los acabados, los cortes y la cinturilla con el logotipo de la firma aportan los detalles distintivos. Entre los modelos que luce el futbolista se encuentran bóxers de algodón Pima y diseños de algodón mercerizado, dos propuestas que ponen el foco en la suavidad y el confort sin renunciar a la estética.

Los precios también permiten hacerse una idea de la propuesta de la marca. Los bóxers de algodón Pima que aparecen en la campaña están disponibles por 9,90 euros, mientras que el modelo de algodón mercerizado fino Premium tiene un precio de 15,90 euros. A ellos se suman camisetas de algodón Pima, tanto de tirantes como de manga corta, que completan el conjunto. Una selección de básicos que busca demostrar que la ropa interior también puede formar parte del estilo personal y que, en esta ocasión, encuentra en el internacional español a su mejor escaparate.

Su faceta más allá del fútbol

Con esta colaboración, Ferran Torres amplía su presencia en el mundo de la moda y refuerza una faceta que ya había mostrado en anteriores campañas. El futbolista, nacido en Foios (Valencia) en el año 2000, ha trabajado también con Under Armour, firma deportiva de la que es imagen desde 2024. Su incorporación a IUMAN Intimissimi consolida así su vínculo con las marcas y su proyección comercial más allá de su actividad sobre el césped. El delantero demuestra que su imagen también tiene tirón en un terreno en el que cada vez resulta más habitual ver a deportistas convertidos en protagonistas de campañas de moda, belleza y estilo de vida.

Sus tatuajes también cobran protagonismo en algunas de las fotografías. Entre ellos destacan unas grandes alas, la figura de un guerrero y las palabras Gratitud y Fe, junto a otros símbolos y referencias personales. En su piel también lleva una frase del Evangelio de Juan: «La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla», además de la expresión latina Veni, vidi, vici —llegué, vi y vencí—, acompañada de hojas de laurel. Un conjunto de dibujos y mensajes que forman parte de su imagen personal y que quedan al descubierto en algunas de las instantáneas de la campaña, aportando un elemento distintivo a las fotografías. Con esta nueva aventura, Ferran Torres vuelve a demostrar que su presencia pública no se limita al fútbol y que también está dispuesto a explorar otras oportunidades profesionales.