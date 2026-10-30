El gesto de luto de la infanta Elena tras la tragedia ferroviaria: una bandera de España en su balcón

La infanta Elena ha querido mostrar públicamente su dolor y solidaridad con las víctimas del trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo) con un significativo gesto desde su propia casa. La hermana del rey Felipe VI ha colocado una bandera de España en el balcón de su domicilio, situado en el barrio madrileño del Niño Jesús, como muestra de respeto hacia las 69 personas que han perdido la vida en la colisión de dos trenes de alta velocidad y sus familias. Un símbolo con el que doña Elena se ha sumado al duelo que atraviesa nuestro país tras una de las mayores tragedias ferroviarias de los últimos años.

La imagen de la enseña nacional desplegada en el balcón de su vivienda llega después de que la infanta se pronunciase públicamente sobre el terrible suceso. Este jueves, ante las cámaras de Europa Press, doña Elena no pudo ocultar su emoción al hablar de lo ocurrido. Visiblemente afectada, reconocía estar «consternada» y tener «muchos nervios» ante las devastadoras consecuencias del accidente, que ha dejado decenas de heridos y a todo el país conmocionado.

«Solo quiero tener el cariño para toda la gente que ha perdido a sus seres queridos y estar ahí», expresaba con la voz entrecortada. La hija mayor de los reyes, Juan Carlos, y Sofía también quiso aprovechar su intervención para agradecer el trabajo de quienes han participado en las labores de rescate y atención a los afectados. «Y la enhorabuena a todos los servicios de emergencia, a todos los agentes de seguridad y a todo el mundo», añadía, poniendo en valor el esfuerzo de los equipos que desde el primer momento se han volcado con las víctimas.

Durante sus declaraciones, la infanta también reconocía que tanto ella como el resto de la Familia Real estaban «bastante consternados» por lo sucedido. Unas palabras con las que trasladaba el pesar de la institución ante una tragedia que ha golpeado profundamente a la sociedad española.

Su gesto desde el balcón adquiere un significado especial en el contexto de los tres días de luto oficial decretados por el Gobierno, desde el 29 hasta el 31 de octubre. Durante este periodo, las banderas nacionales ondean a media asta en los edificios públicos como homenaje a los fallecidos.

El accidente tuvo lugar el miércoles 28 de octubre, en torno a las 8.53 horas, en las inmediaciones de Urda, en la provincia de Toledo, cuando un AVE que cubría el trayecto entre Madrid y Sevilla colisionó con un tren de Iryo que se encontraba detenido en la vía. El balance confirmado por las autoridades ha alcanzado las 69 víctimas mortales, además de numerosos heridos.

Con la bandera española como protagonista, la infanta Elena ha querido sumarse así a las numerosas muestras de condolencia que se suceden por todo el país. Un gesto discreto, desde el balcón de su casa en el barrio del Niño Jesús, que acompaña a las palabras de cariño que ya dedicó a las familias afectadas y a quienes trabajan para atender a los supervivientes.