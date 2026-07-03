Fran Rivera opina sobre Roca Rey bajo la atenta mirada de su hija Tana: «Ella lo lleva bien»

Fran Rivera y Tana Rivera han decidido dar un paso poco habitual: sentarse juntos frente a un micrófono para conceder su primera entrevista conjunta. Padre e hija han abierto las puertas de su refugio familiar en Doñana para mostrar una faceta mucho más íntima, alejada de los focos y de los titulares que habitualmente acompañan a uno de los apellidos más conocidos de la crónica social española. Entre confidencias, recuerdos y alguna que otra broma, ambos han dejado ver la complicidad que les une y han hablado, sin esquivar temas de actualidad, sobre el presente de la joven.

Tana Rivera, muy orgullosa de sus apellidos y de sus orígenes

Uno de los momentos más emotivos de la conversación ha llegado cuando Fran Rivera ha recordado a su madre, la inolvidable Carmina Ordóñez, al establecer un inevitable paralelismo con Tana. El diestro no ha ocultado que, con el paso de los años, encuentra cada vez más similitudes entre ambas. «Tiene cosas de mi madre que dan miedo. Tiene unos gestos, una salida… y es igual de cabezona que mi madre. Fíjate que no la vivió mucho, pero da miedo», ha confesado en Silla de Enea con una sonrisa, dejando claro que esas semejanzas le emocionan especialmente. A renglón seguido, el torero ha resumido en pocas palabras lo que siente por su hija: un «orgullo absoluto».

Precisamente, Tana también ha reflexionado sobre el peso que supone llevar un apellido tan ligado a la historia de la prensa del corazón. La nieta de Cayetana de Alba ha reconocido que crecer bajo la sombra de figuras tan queridas como sus abuelos nunca ha sido sencillo.

«Es una responsabilidad muy grande… Eran personas muy queridas y yo intento hacerlo igual», ha explicado en referencia a Carmina Ordóñez y Paquirri, dos nombres que siguen despertando un enorme cariño décadas después.

La relación padre e hija

La joven también ha aprovechado la ocasión para dedicar unas cariñosas palabras a su padre, alejándose de la imagen pública del torero para describir cómo ha sido puertas para dentro. «Ha sido un padrazo… el mejor. Jugaba conmigo, me llevaba a todos los parques de atracciones. A todas mis amigas les encantaba porque nos cogía, nos tiraba… O sea, era el mejor», ha recordado con nostalgia.

Eso sí, también ha reconocido que el carácter de ambos ha provocado algún que otro choque. «Ha sido exigente y es muy cabezota como yo, pero intento aprender de él cada día, porque le admiro un montón», ha añadido.

Entre las anécdotas familiares también ha habido espacio para un detalle que refleja la cercanía entre ambos. Cuando el entrevistador le ha preguntado a Fran si seguía llamando «bichito» a su hija, el diestro no ha dudado en responder entre risas: «Bichito, bichito… bichejo. A veces, bichejo». Un apodo cariñoso que sigue formando parte de su día a día.

La relación de Tana y Roca Rey

Más allá de los recuerdos, la entrevista también ha servido para abordar uno de los asuntos que más interés despierta en la actualidad: la vida sentimental de Tana Rivera. Lejos de alimentar la expectación, Fran Rivera ha optado por la prudencia y por reivindicar el derecho de su hija a preservar su intimidad.

«Eso es un tema personal de ella… tiene derecho a una parcela de vida privada», ha afirmado con rotundidad. Unas palabras que ha completado defendiendo la libertad de la joven para gestionar su vida lejos de las especulaciones: «Todos tenemos derecho a hacer con nuestra vida lo que queramos. Ella lo lleva muy bien y lo está haciendo muy bien».