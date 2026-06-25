Dani Martín pide perdón tras la polémica en Córdoba y se impone una penitencia: «Caminaré de rodillas hasta la carretera»

Dani Martín ha vuelto a demostrar que no pierde el sentido del humor ni cuando se encuentra en el centro de la polémica. El cantante madrileño ha respondido con ironía a las críticas surgidas tras un comentario dirigido a una niña durante su reciente concierto en Córdoba, una escena que se viralizó en redes sociales y que ha dividido a la opinión.

Dani Martín decidió responder a la polémica a través de Instagram con un vídeo. En él, el cantante explica que sobre el escenario suele adoptar un tono «payaso», tal y como él mismo lo define, y que precisamente ese fue el registro que utilizó durante su interacción con la niña en el concierto de Córdoba. «Ocurrió una situación tierna y cómica. La niña llevaba un cartel que casi no veía, porque necesito gafas», comienza relatando entre risas.

A continuación, explica que, al leer la pancarta en la que la menor le pedía subir al escenario, decidió bromear con ella, manteniendo el tono desenfadado que suele caracterizar sus actuaciones. Tras recordar lo sucedido, y exagerando deliberadamente las críticas recibidas, concluye en clave de humor: «A todos los ofendidos les pido disculpas y caminaré de rodillas hasta la carretera esta tarde». Una frase que remata con evidente sarcasmo y que ha sido interpretada como una forma de restar dramatismo a una controversia que sigue generando debate en las redes sociales.

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El concierto de Dani Martín en Córdoba

La polémica se remonta al pasado 20 de junio, cuando Dani Martín actuó en el Recinto Ferial El Arenal de Córdoba dentro de su gira 25 Pts años. Durante el concierto, el cantante interactuó con una niña que, subida a hombros de su padre, sostenía una pancarta en la que le pedía subir al escenario.

Al fijarse en ella, el artista inició una conversación desde el escenario. «Pone: Me subes al escenario, ¿no? Luego subes, ¿vale? ¿O es que tú quieres ya?», preguntó. Cuando la menor respondió afirmativamente, Dani continuó con un comentario que desató la controversia: «Pero es que las cosas no pueden ser cuando tú digas. Estás muy maleducada».

El momento continuó con nuevas referencias a la petición de la niña. «¿Te crees que soy un pelele? Cuando yo diga, subirás, ¿de acuerdo?», añadió ante las risas de parte del público presente.