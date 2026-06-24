La respuesta de Dani Martín a una niña que ha incendiado las redes: «Estás muy mal educada»

El pasado 20 de junio, Dani Martín se subió al escenario del Recinto Ferial El Arenal (Córdoba) para continuar con su tour 25 P*t*s años. Todo parecía desarrollarse según lo esperado, pero, en un momento dado del espectáculo, el cantante fijó su atención en una niña del público que estaba subida a hombros de su padre mientras sujetaba una pancarta en la que le pedía subir al escenario. Un momento que, lejos de tener un final feliz, ha terminado situando a Martín en el centro de una polémica que ha generado multitud de opiniones al respecto.

«Pone: Me subes al escenario, ¿no? Luego subes, ¿vale? ¿O es que tú quieres ya?», comenzaba a decir el intérprete. La menor asentía la cabeza, afirmando que le gustaría subirse ya con él. Una petición que Dani Martín respondió de una manera que ha sido duramente criticada por muchos. «Pero es que las cosas no pueden ser cuando tú digas. Estás muy mal educada», señalaba mientras se oye una risa sonora del público.

Pero ahí no quedaba el episodio. Lejos de dejar a un lado el tema, Dani insistía y le decía que si creía que por subirse a los brazos de alguien ya podía hacer lo que quisiera. «¿Te crees que soy un pelele? Cuando yo diga, subirás, ¿de acuerdo? Muy bien. Un aplauso», concluía.

Finalmente, la niña no tuvo la oportunidad de compartir escenario con el cantante y, como no podía ser de otra manera, los comentarios no han tardado en aparecer. Aunque ha habido opiniones de todo tipo, lo cierto es que la mayoría de los internautas han coincidido en que el artista utilizó un tono excesivamente duro y fuera de lugar para dirigirse a la niña, así como han cuestionado el humor que utilizó para la ocasión. «Por querer hacerse el gracioso, se ha pasado un montón», «Lo lógico es, si no puedes subirla ahora, no decir nada. No humillarla en público», «Qué mal, Dani. Qué mal», «No era necesario», «Ojalá deje de ser tu fan», «Creo que la niña no vuelve a ir a un concierto de Dani Martín ni pagándole», señalaban algunos de los internautas.

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En el otro lado de la balanza, hay fans que no han dudado en defender al artista, argumentando que lo ocurrido se estaba sacando completamente de contexto. «La niña ha tenido el día más feliz de su vida, solo veo comentarios de amargados y envidiosos», «Madurad un poco, está jugando con su público y es maravilloso», «Pues me parece estupendo lo que han dicho», sostienen.

Por ahora, quien parece que prefiere guardar silencio es el propio Dani Martín, quien no se ha pronunciado para explicar su versión y la intención con la que dijo estas palabras que le han situado en el punto de mira.