El chaleco con escote halter y cierre con botones que te va a salvar cuando no sepas qué ponerte este verano no está ni en Zara ni en Mango

La moda femenina continúa apostando por prendas versátiles, elegantes y capaces de adaptarse a diferentes estilos y ocasiones. Entre las tendencias más destacadas de la temporada, los chalecos y tops se han convertido en auténticos imprescindibles para quienes buscan crear looks modernos y elegantes sin renunciar a la comodidad. Este chaleco con escote halter y cierre con botones es lo más.

Lo que antes era una pieza asociada principalmente a los conjuntos de sastrería, hoy se reinventa para convertirse en el centro de atención de cualquier outfit. Dentro de esta corriente esta pieza reúne diseño, elegancia y funcionalidad: el chaleco Marsella de Bakkus, la empresa de Gloria Camila Ortega, que fundó junto a otras socias. Una prenda que refleja a la perfección la esencia de la moda actual y que se posiciona como una de las propuestas más atractivas de la temporada.

El chaleco con escote halter y cierre con botones

El chaleco Marsella de Bakkus ha sido diseñado para mujeres que buscan prendas con personalidad y estilo. Su diseño minimalista y sofisticado permite crear múltiples combinaciones, convirtiéndolo en un básico imprescindible dentro del armario femenino.

Gracias a su color blanco, una tonalidad que nunca pasa de moda, este chaleco aporta luminosidad y frescura a cualquier conjunto. Además, su silueta estructurada favorece la figura y ofrece un acabado elegante que se adapta tanto a eventos especiales como a looks más relajados.

Con un precio habitual de 89,99 euros, el chaleco Marsella se presenta como una inversión ideal para quienes desean incorporar una prenda tendencia con un diseño atemporal y fácil de combinar.

Detalles específicos del chaleco con escote halter y cierre con botones

Top halter corto

El Chaleco Marsella presenta un diseño de top halter corto que deja los hombros al descubierto, aportando un toque femenino y moderno. Este tipo de escote estiliza visualmente la parte superior del cuerpo y resulta especialmente favorecedor.

Cierre de botones delantero

Incorpora un cierre frontal de botones que aporta funcionalidad y refuerza la inspiración sastre de la prenda. Este detalle añade elegancia y permite un ajuste cómodo.

Dos bolsillos de trillas falsos

El diseño incluye dos bolsillos decorativos de tirillas falsas que aportan estructura visual y un acabado sofisticado, manteniendo la estética limpia y refinada del chaleco.

Bajo acabado en pico inverso

Uno de los elementos de su diseño es su bajo terminado en pico inverso. Este detalle estiliza la figura y aporta originalidad al diseño, diferenciándolo de los chalecos tradicionales.

Composición:

El tejido del Chaleco Marsella ha sido seleccionado para ofrecer comodidad, suavidad y una excelente caída. Contiene 93% Viscosa y 7% Poliéster. La viscosa proporciona ligereza y frescura, mientras que el poliéster aporta resistencia y ayuda a conservar la forma original de la prenda.

Ideas de looks para combinar el chaleco con escote halter y cierre con botones

Para el día a día

Combina el chaleco con unos jeans de tiro alto y zapatillas blancas para conseguir un outfit cómodo y moderno. Puedes completar el conjunto con un bolso de tamaño mediano y accesorios discretos.

Estilo para la oficina elegante

Para un look profesional, combina el chaleco Marsella con pantalones de vestir rectos en tonos beige, negro o gris. Añade unos mocasines o zapatos de tacón medio para conseguir una imagen sofisticada y actual.

Look monocromático

Los looks en tonos blancos y neutros son tendencia. Combina el chaleco con pantalones blancos fluidos o una falda midi del mismo color para lograr una imagen elegante y luminosa.

Estilo veraniego

Durante los meses más cálidos, el chaleco Marsella combina perfectamente con shorts de lino y sandalias planas. El resultado es un conjunto cómodo y muy favorecedor.

Look para una comida o evento informal

Puedes llevar el chaleco junto a una falda satinada y sandalias de tiras. Esta combinación ofrece un equilibrio perfecto entre sofisticación y frescura.

Consejos para conservar el chaleco Marsella en buen estado

Lavar con colores similares

Al tratarse de una prenda blanca, se recomienda lavarla junto con otras prendas de colores claros para evitar transferencias de color.

Utilizar programas suaves

Los tejidos con alto contenido de viscosa suelen conservarse mejor utilizando ciclos de lavado delicados y temperaturas moderadas.

Respetar las instrucciones de la etiqueta

Antes de lavarlo, es importante revisar las recomendaciones específicas indicadas por el fabricante.

Evitar productos agresivos

No utilizar lejía ni productos blanqueadores que puedan dañar las fibras y afectar al acabado del tejido.

Secado adecuado

Es recomendable secar la prenda al aire libre, evitando una exposición prolongada al sol directo para preservar el color y la calidad del tejido.

Planchar a temperatura baja

Si es necesario eliminar arrugas, utiliza una temperatura suave o media para proteger la composición de viscosa y poliéster.

Guardar correctamente

Conservar el chaleco en una percha ayudará a mantener su forma original y evitará marcas o deformaciones en el tejido.