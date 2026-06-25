Ana Rosa Quintana, Ana Obregón y Mar Flores: los mejores looks de los Beef Awards 2026

Glamour, moda y rostros conocidos se dieron cita el pasado miércoles 24 en la Plaza de Toros de Las Ventas con motivo de la II edición de los Beef Awards. En uno de los eventos sociales más destacados de la semana, numerosos famosos aprovecharon la ocasión para lucir sus mejores estilismos sobre la alfombra roja, dejando looks que no han pasado inadvertidos. Entre las invitadas más esperadas estuvieron Ana Rosa Quintana, Mar Flores, Ana Obregón y Tamara Gorro, que volvieron a captar todas las miradas con sus elecciones de vestuario. ¡Vota por tu favorito!