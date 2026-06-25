Las 10 series LGTBI+ que debes ver por el día del Orgullo: Netflix, HBO, Prime Video…

Quedan pocos días para la celebración del día del Orgullo y una buena opción para ese día puede ser ver una serie LGTBI+. En las plataformas de streaming se pueden encontrar varias series perfectas para este día. Hemos elegido 10 series LGTBI+ entre todas las que se pueden encontrar en sus catálogos que seguro te van a sorprender: Heartstopper, Smiley, Jóvenes altezas, Orange Is the New Black y Feel Good que se pueden ver en Netflix, Pose y Con amor, Víctor en Disney+, The L Word: Generation Q en Prime Video y It’s a Sin en Max.

Heartstopper

Esta serie está basada en la novela gráfica homónima de Alice Oseman y cuenta la historia de Charlie Spring, un alumno que se enamora de su compañero de clase Nick Nelson, un popular jugador de rugby en la secundaria Truham. Cuenta ya con tres temporadas y 24 episodios de una duración de 30 minutos aproximadamente cada uno. Los protagonistas son los actores Kit Connor que da vida a Nick Nelson, Joe Locke a Charlie Spring, William Gao a Tao Xu y Yasmin Finney a Elle Argent.

Pose

Esta emotiva serie de drama se puede ver en Disney+ y está ambientada en los años 80 y 90. Una original ficción creada por Ryan Murphy, Brad Falchuk y Steven Canals que se centra en la comunidad trans y queer de Nueva York. Cuenta con 3 temporadas y un total de 26 episodios y está protagonizada por los actores MJ Rodriguez, Dominique Jackson, Billy Porter e Indya Moore.

Smiley

Esta serie comedia romántica se puede ver en Netflix y está basada en la obra de teatro homónima de Guillem Clua. Relata la historia de amor entre Álex, un joven al que le gusta la música electrónica y es adicto al gimnasio y apasionado por la música electrónica y Bruno un chico soñador y romántico que se ha enamorado de Álex. Una original ficción protagonizada por los actores Carlos Cuevas y Miki Esparbé

Jóvenes altezas

Este drama sueco se puede ver en Netflix y cuenta la historia de un joven príncipe Wilhelm de Suecia que ingresa a un prestigioso internado y no solo tiene que enfrentarse a sus deberes como rey sino también a su primer gran amor. Cuenta con 3 temporadas y está protagonizada por los actores Edvin Ryding y Omar Rudberg.

It’s a Sin

Esta miniserie dramática de solo 5 episodios en la que se cuenta la historia de un grupo de jóvenes en el Londres de los años 80 durante la crisis del sida. Una serie creada por Russell T. Davies que se ha convertido en un testimonio sobre lo que ocurrió durante esos años.

Con amor, Víctor

Esta serie está basada en la novela Yo, Simon, Homo Sapiens de Becky Albertalli. El protagonista es Victor, un nuevo estudiante del instituto Creekwood que se tienen que enfrentar a sus problemas en casa, se adapta a una ciudad nueva y explora su orientación sexual. Cuando parece que todo le sobrepasa, pide ayuda a Simon tener una vida más estable.

Feel Good

Esta comedia dramática creado por Mae Martin, una comediante canadiense, y la joven de clase media Joe Hampson que se puede ver en Netflix. Las dos se conocen en el pub donde trabaja Mae en Manchester. Una serie protagonizada por la propia Mae Martin, la cual da vida a una versión ficticia de sí misma, Charlotte Ritchie como Joe y Lisa Kudrow.

Orange Is the New Black

Esta comedia dramática creada por Jenji Leslie Kohan se estrenó en Netflix en 2013. Está basada en el libro autobiográfico Orange Is the New Black: Crónica de mi año en una prisión federal de mujeres de Piper Kerman, en el que cuenta sus memorias sobre la vida en la cárcel. La protagonista es la actriz Taylor Schilling que da vida a Piper Chapman, una mujer que está en prisión por transportar dinero proveniente del narcotráfico.

Sex Education

Esta divertida serie de comedia creada por Laurie Nunne que se ha convertido en uno de los grandes éxitos de audiencia en Netflix. Una serie que se estrenó en 2019 en esta plataforma de streaming en la que se habla de diversidad y que cuenta la historia de Otis Milburn, un joven cuya madre es una terapeuta sexual y decide abrir un consultorio clandestino de sexo en el instituto. Está protagonizada por los actores Gillian Anderson, Asa Butterfield, Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Connor Swindells y Kedar Williams-Stirling.

The L Word: Generation Q

Por último, otra buena opción puede ser esta serie producida por Showtime que es la continuación de la mítica The L Word y sigue las vidas de un grupo de amigos queer que viven en Los Ángeles. Una serie que cuenta con 3 temporadas que se pueden ver en Prime Video y está protagonizada por los actores Jennifer Beals, Kate Moennig, Leisha Hailey, Leo Sheng y Arienne Mandi, entre otros.