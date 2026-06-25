Christian Gálvez reacciona a la petición de su ex mujer Almudena Cid sobre que no le pregunten más por él

Hace unas semanas, Almudena Cid estalló ante los medios tras ser preguntada por Christian Gálvez durante la presentación del FesTVal Vitoria-Gasteiz. La ex gimnasta señaló, visiblemente molesta, que le parecía una situación «desagradable» e «injusta» y que no entendía por qué a él nunca le preguntaban por ella. «Que me tenga que enfrentar a esto después de cinco años me parece de mal gusto, porque no lo estáis haciendo en igualdad de condiciones. Espero que reflexionéis un poco», decía. Sus palabras tuvieron una gran repercusión y, de hecho, han propiciado que el presentador haya tenido que enfrentarse, en un photocall, a preguntas relacionadas con su ex mujer.

Todo ha ocurrido durante la segunda edición de los Beef Awards, un evento al que Gálvez acudió junto a su mujer, Patricia Pardo. Y paradójicamente, con ella al lado, no tuvo inconveniente en responder y reaccionar a las declaraciones de Almudena Cid. «Es que siempre deseamos lo mismo para todo el mundo. Paz y bien. Así que, paz y bien para todos», decía el presentador sin entrar en mayores detalles. Aunque tanto él como Patricia mostraron cierta incomodidad en sus rostros, intentaron salir del paso con naturalidad.

Analizando esta escueta frase, cabe destacar que «paz y bien» es un saludo tradicional de la familia franciscana, inspirado en el mensaje de Jesucristo y popularizado por San Francisco de Asís para desear la reconciliación y el bienestar espiritual. De esta manera, Christian volvió a recurrir a una expresión estrechamente vinculada a sus convicciones religiosas. Y es que siempre ha confesado que la fe tiene un papel fundamental en su vida, por lo que intentó zanjar la polémica con un mensaje de inspiración cristiana, evitando entrar en la controversia y siendo fiel a su habitual hermetismo.

Aunque Patricia Pardo optó por el silencio cuando su marido respondió a Cid, durante su intervención con los medios, la periodista sí que habló sin tapujos sobre cómo fue la presentación conjunta que realizaron en el evento multitudinario que se organizó en el estadio Santiago Bernabéu durante la visita del Papa León XIV a Madrid. «Ojalá poder repetir algo así. Pero dudo mucho que podamos, porque fue mágico y una bendición. […] A mí ahora me cuesta recordarlo sin emocionarme. Además de que nunca habíamos trabajado juntos. Y nos encontramos muy bien en el escenario», expresaba.

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Por su parte, Christian corroboró sus palabras y aseguró que fue «un gran mérito» haber vivido ese momento histórico juntos. «Yo creo que fue una bendición el hecho de poder haberlo hecho juntos, una enorme fortuna el hecho de poder hacerlo juntos», señalaba.