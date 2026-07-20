Alejandra Osborne confirma que ya hay fecha para el encuentro con su hermano pequeño y Gabriela Guillén lo contradice

El esperado reencuentro entre las hijas de Bertín Osborne y el pequeño Arian David sigue siendo una incógnita. Más de dos años después del nacimiento del hijo que el cantante tiene con Gabriela Guillén, la posibilidad de que el menor conozca de manera oficial a sus hermanas por parte de padre continúa sin materializarse. Aunque parecía que el encuentro estaba más cerca que nunca, las últimas declaraciones de Alejandra Osborne y de la propia Gabriela evidencian que todavía no existe una fecha cerrada.

Ha sido Alejandra Osborne quien, rompiendo con la discreción que siempre ha rodeado este asunto, ha asegurado que la reunión familiar tendrá que esperar unos meses más. La hija mayor del artista ha explicado que los compromisos personales de todos los implicados hacen imposible organizar el encuentro durante las vacaciones de verano.

Gabriela Guillén contradice a Alejandra Osborne

«Tendrá que esperar hasta después del verano debido a los compromisos familiares de todos. Sí que ya estamos cada uno en nuestro sitio. Yo creo que será después. Porque ahora, mira, entre que una semana con su marido a un lado, otra a otro…», ha comentado, dejando entrever que la intención existe, pero que las agendas están complicando la organización.

Sin embargo, esa versión no coincide con la de Gabriela Guillén. La empresaria paraguaya ha asegurado que, por el momento, ni siquiera se ha sentado con Bertín Osborne para planificar ese esperado encuentro entre el pequeño Arian David y sus hermanas. «No lo sé, yo no he coordinado con su padre para que haga de momento un encuentro, que eso se hará cuando las cosas cuadren, agendas y demás, que yo también estoy trabajando, su padre también, entonces no lo sé», ha explicado con total naturalidad.

Lejos de confirmar que exista una fecha prevista para después del verano, Gabriela ha insistido en que el asunto todavía no se ha abordado de manera concreta y que todo dependerá de cuándo puedan coordinarse. «Pues no lo sé, todavía eso no hemos hablado y si se hará, pues supongo que bueno, en el momento que nos coordinemos todos y ya está. Eso es muy… independientemente de qué se quiera hacer, pues habrá que buscar un tiempo», ha añadido, dejando claro que, a día de hoy, el encuentro sigue sin estar encima de la mesa.

Pese a las diferencias entre ambas versiones, sí hay un aspecto que Gabriela ha confirmado y que supone un importante paso en la relación del pequeño con la familia paterna. La empresaria ha asegurado que Arian David sí estará este verano en la finca que Bertín Osborne posee en Sevilla, compartiendo tiempo con su entorno familiar por parte de padre.

La presencia del menor en la finca sevillana demuestra que la relación entre Bertín Osborne y su hijo continúa avanzando con normalidad, aunque el esperado encuentro con las hermanas del niño siga pendiente. Todo apunta a que, si finalmente se produce, será cuando las agendas de todos los implicados lo permitan y exista un consenso entre ambas partes.

Por ahora, las declaraciones de Alejandra Osborne y Gabriela Guillén reflejan dos versiones distintas sobre el mismo asunto. Mientras la hija de Bertín da prácticamente por hecho que la reunión llegará tras el verano, la madre del pequeño insiste en que todavía no existe ninguna planificación. Habrá que esperar para comprobar cuándo se produce una imagen que, sin duda, marcaría un nuevo capítulo en la historia familiar de Bertín Osborne.