Harald de Noruega, muy grave: la antigua regla que convierte a Haakon en sucesor pese a tener una hermana mayor

El delicado estado de salud del rey Harald V de Noruega, de 89 años, ha colocado todas las miradas sobre el futuro de la Corona noruega. La Casa Real ha informado este jueves de que el monarca se encuentra «muy grave», mientras que su hijo, el príncipe heredero Haakon, ejerce actualmente como regente y ha cancelado sus compromisos oficiales.

Una situación que inevitablemente abre la pregunta sobre la sucesión. Y es ahí donde aparece una de las particularidades más llamativas de la familia real noruega: si Harald V falleciera, sería Haakon quien heredaría el trono pese a que tiene una hermana mayor, la princesa Marta Luisa.

Marta Luisa nació el 22 de septiembre de 1971, mientras que Haakon llegó al mundo el 20 de julio de 1973. Es decir, ella es casi dos años mayor que el actual príncipe heredero. Sin embargo, la edad no juega a su favor. La explicación se encuentra en una norma de la Constitución noruega que hoy podría parecer propia de otra época, pero cuyos efectos todavía alcanzan a los hijos de Harald y Sonia.

Una reforma que llegó demasiado tarde para Marta Luisa

Durante buena parte del siglo XX, la sucesión al trono noruego daba prioridad a los hombres frente a las mujeres. Esta situación cambió el 29 de mayo de 1990, cuando el Parlamento modificó la Constitución para establecer que el hijo de mayor edad tendría preferencia con independencia de su sexo.

Noruega introducía así la primogenitura igualitaria, pero lo hacía con una importante disposición transitoria: para quienes hubieran nacido antes de 1990, los hombres continuarían teniendo prioridad sobre las mujeres.

Por tanto, no se trata de una decisión tomada ahora debido a la situación personal de Marta Luisa, a su matrimonio con Durek Verrett o a su alejamiento de las funciones oficiales de la Casa Real. Haakon es el heredero por una cuestión estrictamente constitucional.

Actualmente, el príncipe ya está ejerciendo como regente debido a la enfermedad de su padre, una función que la legislación noruega contempla cuando el rey no puede desempeñar sus obligaciones por enfermedad o ausencia. Pero Harald V continúa siendo el jefe del Estado.

España mantiene una norma parecida

La situación tiene un paralelismo especialmente interesante con la Corona española, aunque las reglas actuales de ambos países ya no son iguales. La Constitución española sigue estableciendo en su artículo 57 que, dentro del mismo grado sucesorio, tiene preferencia «el varón a la mujer». Es precisamente esta regla la que explica que Felipe VI, nacido en 1968, quedara por delante de sus hermanas mayores, las infantas Elena y Cristina, nacidas en 1963 y 1965 respectivamente.

La diferencia es que Noruega sí reformó posteriormente su Constitución para eliminar esa preferencia masculina, mientras que España todavía la conserva.

Eso sí, en la práctica actualmente no altera la posición de la princesa Leonor. Al ser la primogénita de Felipe VI y no tener ningún hermano varón, es la primera en la línea de sucesión. Sin embargo, la Constitución española continúa manteniendo la preferencia del hombre sobre la mujer en igualdad de línea y grado.

Ingrid Alexandra ya no sufrirá la excepción de su tía

La historia será diferente en la siguiente generación noruega. La princesa Ingrid Alexandra, hija mayor de Haakon y Mette-Marit, es actualmente la segunda en la línea de sucesión, inmediatamente después de su padre.

Y esta vez su hermano pequeño, el príncipe Sverre Magnus, no puede adelantarla. Ingrid Alexandra nació en 2004, cuando la reforma de 1990 ya estaba plenamente vigente. En su generación, el sexo ha dejado de determinar quién tiene prioridad: manda el orden de nacimiento. Por eso, cuando Haakon llegue al trono, Ingrid Alexandra se convertirá en la heredera directa de la Corona noruega.