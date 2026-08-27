La última hora sobre el rey Harald alarma a Noruega: «Su estado de salud es muy grave»

La preocupación vuelve a instalarse en la Casa Real noruega. El rey Harald V, de 89 años, atraviesa de nuevo un momento delicado después de que su estado de salud haya empeorado en las últimas horas. El Palacio Real ha comunicado este jueves que el monarca se encuentra en estado «muy grave», un término que eleva notablemente la alarma después de varios días en los que se había informado de una situación estable.

Harald permanece ingresado en el Hospital del Reino de Oslo desde el pasado 17 de agosto, después de que una anemia derivara en una infección bacteriana en la sangre. Aunque en los últimos días la institución había asegurado que había respondido bien al tratamiento con antibióticos y que no se habían producido cambios significativos, el último comunicado confirma ahora un nuevo empeoramiento.

El comunicado dice textualmente: «El estado de salud de su majestad el rey es muy grave. Su alteza real el príncipe regente y su majestad la reina suspenden todo su programa».

La gravedad de la situación ha provocado que la familia real se reúna en el hospital. La reina Sonia y el príncipe heredero Haakon, que ejerce como regente desde el ingreso de su padre, han suspendido su agenda oficial. También se han desplazado hasta el centro hospitalario la princesa Ingrid Alexandra, el príncipe Sverre Magnus y la princesa Astrid, hermana del monarca.

Entre las visitas se encuentra también Marius Borg Høiby, hijo de Mette-Marit, que permanece bajo arresto domiciliario tras su condena por varios delitos. La presencia de prácticamente toda la familia en el hospital da una idea del alcance de la preocupación que atraviesa en estos momentos a la institución.

Una semana en la que la Casa Real ha jugado al despiste

El empeoramiento de Harald llega después de unos días en los que la comunicación de la Casa Real noruega había puesto el foco en otros asuntos familiares. Coincidiendo con las bodas de plata de Mette-Marit y Haakon, la institución difundió fotos de su luna de miel en Long Island, una estrategia que, vista ahora, puede parecer un pequeño ejercicio de distracción ante la delicada situación que atravesaba el monarca.

Y los problemas médicos no terminan ahí. Esta misma semana se conoció que Durek Verrett, marido de la princesa Marta Luisa, había sido sometido a un trasplante de riñón debido a los problemas renales que arrastraba desde hacía años. Una sucesión de circunstancias que convierte este verano en uno especialmente complicado para la familia real noruega.