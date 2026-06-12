Marius Borg, ingresado en el hospital a días de conocer la sentencia por las acusaciones de violación

Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera Mette-Marit de Noruega, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. A pocos días de que la justicia noruega haga pública la sentencia de un juicio que ha mantenido en vilo a la opinión pública del país durante meses, el joven de 29 años ha sido ingresado en un hospital del este de Noruega tras ser trasladado desde la prisión de Oslo, donde permanece en prisión preventiva desde febrero. Aunque las autoridades no han revelado el motivo exacto de su hospitalización, la noticia ha generado una enorme repercusión mediática debido al delicado contexto personal y judicial que rodea al hijo mayor de Mette-Marit. Borg espera conocer el próximo 15 de junio el veredicto de un proceso penal en el que se enfrenta a un total de 40 cargos, entre ellos cuatro presuntas violaciones, agresiones, amenazas, delitos contra la seguridad vial, daños materiales y quebrantamiento de órdenes de alejamiento.

El caso ha sido considerado uno de los mayores escándalos que han afectado a la monarquía noruega en las últimas décadas. Aunque Marius Borg no forma parte oficialmente de la Casa Real ni ostenta ningún título nobiliario, su estrecha relación con la familia real ha provocado que cada novedad sobre el proceso judicial tenga una enorme repercusión pública. La Fiscalía solicita para él una condena de siete años y siete meses de prisión. Durante el juicio, celebrado entre febrero y marzo en Oslo, Borg admitió algunos hechos considerados menores, pero negó rotundamente las acusaciones más graves, especialmente las relacionadas con los presuntos delitos sexuales. La resolución judicial será determinante para su futuro y podría marcar un antes y un después en la imagen pública de la familia real noruega.

A la presión derivada de la inminente sentencia se suma la complicada situación familiar que atraviesa. Su madre, la princesa heredera Mette-Marit, sufre una enfermedad pulmonar crónica que ha empeorado notablemente en los últimos meses. La Casa Real confirmó recientemente que la princesa ha sido incluida en la lista de espera para recibir un trasplante de pulmón, una noticia que ha conmocionado a la sociedad noruega.

Los abogados de Borg intentaron que la justicia le concediera la libertad temporal o, al menos, el arresto domiciliario para poder acompañar a su madre durante este complicado proceso médico. Sin embargo, tanto la Fiscalía como los tribunales rechazaron la petición al considerar que existe riesgo de reincidencia y de contacto con algunas de las presuntas víctimas.

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Durante una de las vistas relacionadas con esta solicitud, el propio Marius Borg describió el sufrimiento emocional que le provoca seguir el deterioro de la salud de su madre desde la cárcel. Según relataron diversos medios noruegos, aseguró que le resulta «insoportable» permanecer encarcelado mientras observa cómo empeora el estado físico de Mette-Marit. Incluso llegó a manifestar que cada visita dominical podría ser la última oportunidad de verla. Además, explicó las difíciles condiciones de aislamiento en las que permanece recluido. Según sus declaraciones, tiene un contacto humano muy limitado y únicamente recibe algunas visitas semanales de familiares o allegados, lo que incrementa la sensación de soledad y angustia que experimenta mientras espera la decisión judicial.

La reciente hospitalización ha alimentado las especulaciones sobre el impacto psicológico que toda esta situación podría estar teniendo en él. Aunque no existe confirmación oficial sobre las causas médicas del ingreso, diversos medios apuntan a que la combinación entre la incertidumbre judicial, el aislamiento penitenciario y la grave enfermedad de su madre podría haber afectado seriamente a su estado emocional. Mientras tanto, Noruega permanece pendiente de la decisión del Tribunal del Distrito de Oslo. El fallo no solo determinará el futuro de Marius Borg, sino que también tendrá consecuencias para la imagen de una familia real que lleva meses enfrentándose a una atención mediática sin precedentes.