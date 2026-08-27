Durek Verret, el yerno de Harald de Noruega, sometido a un trasplante de riñón en el mismo hospital en el que se encuentra el monarca

Nuevo golpe para la Casa Real de Noruega. Mientras el rey Harald continúa ingresado por una anemia hemolítica que se ha complicado a causa de una infección bacteriana, su yerno, Durek Verret (51), actual marido de Marta Luisa de Noruega, se ha sometido a un trasplante de riñón. De acuerdo con lo trascendido, la intervención ha sido todo un éxito y ha tenido lugar en el Hospital Universitario de Oslo, el mismo centro donde se encuentra el monarca desde hace una semana.

Carina Scheele Carlsen, la representante de Marta Luisa y Durek Verret, ha sido la encargada de sacar a la luz esta información, lanzando un comunicado con el que ha querido transmitir que la pareja se siente muy agradecida con el donante. «Ante todo, sentimos una enorme gratitud hacia alguien que se haya ofrecido como donante. Es difícil expresar con palabras lo que significa semejante regalo. El nuevo riñón le ha dado a Durek una segunda oportunidad, y jamás lo daremos por sentado», reza el escrito compartido por la prensa local.

La representante ha hecho hincapié en que Verret reside en Noruega desde 2024 y que forma parte del sistema sanitario del país, por lo que el trasplante se ha realizado de acuerdo a los criterios y normas vigentes de la zona. Además, en el comunicado también señala que el matrimonio está encantado con el trato que han recibido en el hospital de Noruega, donde aseguran haber experimentado una calidez y una compasión que en muchos otros lugares del mundo no han sentido. «La forma en que los médicos y enfermeras me han cuidado, tanto como paciente como persona, me ha conmovido profundamente. Han sido mis angelitos durante un momento muy difícil», explicaba el propio Verret a través del comunicado.

Al mismo tiempo, Lars Berteig, el hermanastro del mencionado, también ha compartido con sus seguidores de Instagram cómo se encuentra, así como ha publicado una fotografía en modo selfie en la que aparece Varret sentado en la cama del hospital. «Mi hermano ha conseguido un nuevo riñón y una nueva oportunidad en la vida. Ha sido duro, pero inspirador, verte impulsar tratamientos agotadores varias veces a la semana estos últimos días», comenzaba a escribir. Para terminar, Berteig se deshacía en halagos hacia la fortaleza que siempre ha mostrado Verret ante la enfermedad: «Levantarse en medio de la noche para ir a diálisis por horas, volver sin apenas ser capaz de caminar y luego ponerle una cara valiente al mundo como si nada hubiera pasado…», decía.

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Durek Verret ha hablado en varias ocasiones sobre su problema renal, una enfermedad que parece ser genética y que le ha hecho vivir momentos muy complicados en los que incluso ha temido por su vida. De hecho, en el podcast Moments I Madre explicó que tenía la presión arterial alta igual que su padre y su abuelo, pero que nunca se lo tomó en serio y eso le provocó un daño en los riñones y un paro cardiaco por el que estuvo «muerto durante cuatro minutos». Hasta ahora se estaba sometiendo a diálisis tres veces por semana, pero con esta última intervención, podría terminar para siempre con este tratamiento y empezar una nueva vida.