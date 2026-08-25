Haakon y Mette-Marit abren su álbum de fotos por sus bodas de plata en plena preocupación por la salud del rey Harald

Haakon y Mette-Marit cumplen este 25 de agosto 25 años de matrimonio y han querido celebrar la fecha compartiendo algunas de las imágenes más personales de su historia juntos. Una estampa de normalidad que llega en un momento especialmente delicado para la familia real noruega, con el rey Harald ingresado y su estado de salud bajo vigilancia. Mientras la preocupación crece en torno al monarca, los príncipes herederos abren su álbum de recuerdos y muestran al mundo que, al menos de puertas afuera, sus bodas de plata siguen adelante.

Las imágenes recorren algunos de los momentos más importantes de la vida de la pareja desde que se dieron el ‘sí, quiero’ en la Catedral de Oslo el 25 de agosto de 2001. Fotografías familiares, recuerdos de sus primeros años de matrimonio y diferentes etapas de su vida como príncipes herederos forman parte de este particular recorrido por un cuarto de siglo juntos.

«¡Felicidades por sus bodas de plata a los príncipes herederos!», escribe la Casa Real al compartir las imágenes. En la publicación también recuerda la fecha en la que comenzó oficialmente su vida en común: «Hoy se cumplen 25 años desde que el príncipe heredero Haakon y la princesa heredera Mette-Marit se dieron el sí, quiero en la Catedral de Oslo».

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En otro de los mensajes publicados con motivo de la efeméride, la pareja resume estos 25 años con dos palabras: «Agradecidos 25 años». Una frase sencilla que cobra especial significado teniendo en cuenta el momento que atraviesa actualmente la familia real noruega.

Un aniversario marcado por la preocupación por Harald

Las bodas de plata de Haakon y Mette-Marit llegan mientras todas las miradas están puestas en el rey Harald. El monarca continúa ingresado en el Hospital Nacional de Oslo después de que su estado empeorara durante el fin de semana debido a una infección bacteriana en la sangre.

El último parte médico difundido por Palacio señalaba que no se habían producido cambios y que su situación permanecía estable. El lunes, la reina Sonia, Haakon y Marta Luisa acudieron al hospital para visitarle, en una muestra de la preocupación que existe dentro de la familia por la evolución del monarca.

En estas circunstancias, los príncipes herederos han optado por una celebración íntima. Haakon y Mette-Marit pasarán este aniversario en privado junto a su familia y los festejos previstos para celebrar sus 25 años de matrimonio tendrán que esperar.

La situación de Mette-Marit también explica que la pareja haya decidido aplazar cualquier gran celebración. La princesa heredera se encuentra recuperándose del trasplante de pulmón al que se sometió este verano después del agravamiento de la fibrosis pulmonar que padece.

25 años de una historia de amor

Haakon y Mette-Marit se casaron el 25 de agosto de 2001 después de una relación que desde el principio despertó una enorme expectación en Noruega. La futura princesa heredera no respondía al perfil tradicional de las mujeres que habían llegado hasta entonces a las casas reales, pero la pareja siguió adelante con su relación y acabó consolidándose como uno de los matrimonios más conocidos de la realeza europea.

Durante estos 25 años han formado una familia y han asumido progresivamente un papel cada vez más importante dentro de la monarquía noruega. Sus hijos, la princesa Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus, representan junto a ellos el futuro de la institución.