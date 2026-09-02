Felipe VI y Letizia apoyan a Ceuta en plena crisis migratoria: «La Corona y todos, con nuestra ciudad»

Los Reyes Felipe y Letizia han querido mostrar su respaldo a Ceuta en una jornada especialmente significativa para la ciudad autónoma. Este miércoles, 2 de septiembre, se celebra el Día de Ceuta en un contexto muy diferente al de otros años, marcado por la crisis migratoria que vivió la ciudad a finales de julio y por la movilización ciudadana que se ha producido desde entonces. En este escenario, el monarca ha querido trasladar un mensaje de apoyo a los ceutíes en nombre de la Corona: «Hoy, 2 de septiembre, es el Día de Ceuta. La Corona y todos, con nuestra ciudad. Unidad, convivencia y futuro».

El mensaje de Felipe VI y doña Letizia llega en una fecha cargada de simbolismo para Ceuta y cuando la ciudad afronta una jornada de reivindicación y apoyo que trasciende sus propios límites. Este año, el Día de Ceuta se ha convertido en un altavoz para poner de manifiesto el respaldo a la ciudad después de las circunstancias vividas durante el verano. La respuesta ha sido multitudinaria: más de 260 municipios de toda España han respaldado concentraciones coincidiendo con esta celebración, en una muestra de solidaridad con los ceutíes.

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La jornada cuenta además con distintos actos institucionales y ciudadanos. El principal tendrá lugar en el Teatro Auditorio del Revellín, donde se celebrará el acto institucional y se entregarán las medallas de la autonomía. Más tarde, a las 19:00 horas, las Murallas Reales serán el punto de partida de una gran marcha que continuará hasta la plaza de África y finalizará en la plaza de los Reyes. Una movilización que pretende convertir las calles de Ceuta en el escenario de una reivindicación colectiva marcada por la unidad y la convivencia.

El apoyo no se limitará a la ciudad autónoma. En distintos puntos de España se han organizado concentraciones para acompañar simbólicamente a Ceuta durante una jornada especialmente delicada. También el Senado se sumará al gesto: su fachada se iluminará de blanco y negro, los colores de la bandera ceutí, y proyectará un vídeo con imágenes representativas de la ciudad. En este contexto, las palabras de Felipe VI adquieren especial relevancia. La relación del Rey con Ceuta y con sus instituciones ha vuelto a quedar patente durante los últimos meses, especialmente después del encuentro que mantuvo con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. La reunión tuvo lugar el pasado 6 de agosto en el Palacio de Marivent, en Palma de Mallorca, y se prolongó durante aproximadamente una hora y media.

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Aquel encuentro se produjo apenas unas semanas después de la crisis migratoria de finales de julio y tuvo como uno de sus principales asuntos la situación que atravesaba la ciudad. Tras reunirse con el monarca, Vivas explicó que Felipe VI había querido transmitirle el «cariño, apoyo y ánimo» de la Corona hacia la población ceutí. Un gesto que ahora tiene continuidad con el mensaje lanzado públicamente con motivo del Día de Ceuta.

La intervención de los Reyes se produce además en un momento en el que la ciudad busca recuperar la normalidad después de unas semanas especialmente intensas. La situación vivida a finales de julio colocó nuevamente a Ceuta en el centro de la actualidad nacional y generó una importante preocupación entre sus ciudadanos. Desde entonces, las instituciones y distintos colectivos han insistido en la necesidad de reforzar la convivencia y el respaldo a la ciudad. Precisamente esos conceptos aparecen en el mensaje elegido por Felipe VI. «Unidad, convivencia y futuro» son las tres ideas con las que el Rey ha querido resumir el espíritu de esta jornada. Una declaración breve pero con una clara carga institucional, especialmente teniendo en cuenta el momento que atraviesa Ceuta y la movilización que se ha organizado alrededor de su Día.

El gesto de Felipe VI y Letizia se suma así a una jornada en la que Ceuta será protagonista dentro y fuera de sus fronteras. La ciudad autónoma afronta este 2 de septiembre con una programación que combina los actos oficiales con una movilización ciudadana sin precedentes en los últimos años y con muestras de apoyo procedentes de diferentes puntos de España. Para la Casa Real, el mensaje supone también una manera de acompañar a los ceutíes en una fecha especialmente importante. Felipe VI ya había trasladado personalmente su apoyo al presidente de Ceuta durante su encuentro en Marivent y ahora lo ha hecho extensivo a toda la ciudadanía. La Corona vuelve así a situarse al lado de la ciudad autónoma en un momento marcado por la necesidad de reivindicar la unidad y la convivencia.