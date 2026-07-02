El proceso judicial contra Marius Borg vuelve a situarse en el centro de la actualidad tras conocerse que su situación penitenciaria podría cambiar en los próximos días. Aunque fue condenado a cuatro años de prisión por cuatro delitos sexuales, la legislación noruega contempla la posibilidad de que abandone la cárcel de forma provisional mientras la sentencia no sea firme, siempre que no se acuerde una nueva prórroga de la detención. La situación ha generado un intenso debate en Noruega debido a la repercusión mediática del caso y a la vinculación familiar de Marius Borg con la familia real del país. Desde que se conoció la condena, todas las decisiones judiciales relacionadas con su estancia en prisión han sido seguidas con enorme interés tanto por la opinión pública como por los medios de comunicación.

Tras la sentencia dictada el pasado 15 de junio, la defensa de Borg solicitó su puesta en libertad. Sin embargo, el juez rechazó esa petición al considerar que existían motivos suficientes para mantener la medida de prisión preventiva. Entre los argumentos expuestos destacó el riesgo de que pudiera incumplir la orden de alejamiento que pesa sobre él respecto a una de las víctimas, conocida públicamente como la «mujer de Frogner», cuya identidad permanece protegida. Posteriormente, el diario noruego Aftenposten informó de que Marius Borg decidió no recurrir la decisión de permanecer bajo custodia, por lo que su situación quedó fijada, al menos de momento, hasta el próximo 13 de julio. No obstante, esa fecha podría marcar un importante punto de inflexión en el procedimiento.

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La legislación procesal de Noruega establece que una persona que se encuentra en prisión preventiva cuando recibe una condena de cárcel puede permanecer privada de libertad durante un máximo de cuatro semanas después de la sentencia, salvo que el tribunal acuerde una extensión de esa medida. En el caso de Borg, ese plazo concluye precisamente el 13 de julio. Esto significa que, si antes de esa fecha la Fiscalía no solicita una nueva prórroga y el tribunal no dicta una resolución que mantenga la medida cautelar, el condenado podría abandonar la prisión de manera provisional, pese a que la condena impuesta sea de cuatro años de cárcel. La decisión dependerá fundamentalmente de la postura que adopte la Fiscalía. Los fiscales ya manifestaron en su momento que consideraban insuficiente la pena impuesta por el tribunal, por lo que todavía estudian los pasos que seguirán durante las próximas semanas. Si entienden que persisten los riesgos que justificaron el ingreso en prisión, podrán solicitar que la detención se prolongue mientras continúan los trámites judiciales.

Por el momento, las autoridades no han comunicado cuál será su decisión definitiva. Según ha publicado el medio noruego Se og Hør, el distrito policial de Oslo volverá a analizar la situación cuando se aproxime la fecha límite establecida por la ley. Será entonces cuando se determine si existen razones suficientes para mantener a Borg en prisión o si, por el contrario, recupera la libertad hasta que la resolución judicial sea firme.

La posibilidad de que salga de prisión no supone, en ningún caso, la anulación de la condena ni implica que quede absuelto de los delitos por los que ha sido sentenciado. Se trataría únicamente de una consecuencia del funcionamiento del sistema procesal noruego, que regula de forma específica las medidas cautelares tras una sentencia condenatoria. Mientras tanto, el caso continúa generando una enorme atención mediática tanto dentro como fuera de Noruega. La cercanía de Marius Borg con la familia real ha contribuido a que cada novedad sea seguida con especial interés, especialmente en un momento en el que todavía quedan decisiones judiciales pendientes que podrían determinar su situación durante los próximos meses.

A la espera de conocer la postura definitiva de la Fiscalía y del tribunal, el 13 de julio se presenta como una fecha clave para el futuro inmediato de Marius Borg. Ese día podría producirse su salida de prisión si ninguna autoridad judicial acuerda prolongar la medida cautelar, un escenario que supondría un nuevo e inesperado giro en uno de los casos más mediáticos de los últimos tiempos.