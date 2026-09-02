Absuelto el hombre acusado de planear un atentado contra Amalia y Alexia de Holanda

A principios de 2026, Amalia y Alexia de Holanda se convirtieron en noticia tras conocerse que un hombre de 33 años había sido detenido tras ser acusado de preparar un presunto atentado contra las princesas y de planear un secuestro de la heredera al trono. El sospechoso, identificado como Anne Romke van der H., fue arrestado en una habitación de un hotel de La Haya, donde los agentes realizaron varios hallazgos que hicieron saltar todas las alarmas. Entre ellos, dos hachas en las que aparecían escritas palabras y expresiones como Alexia, Sieg Heil (viva la victoria) y Mossad (agencia de inteligencia exterior de Israel). A esto se sumaron dos cartas en las que figuraban los nombres de las princesas junto a la expresión Bloedbad400, que puede traducirse como Baño de sangre 400.

Como no podía ser de otra manera, el caso generó una enorme preocupación en torno a la seguridad de la familia real holandesa. Sin embargo, meses después de aquella detención, el procedimiento judicial ha dado un giro que pocos esperaban. La sentencia ha salido a la luz este lunes 31 de agosto y el Tribunal de La Haya ha decidido absolver al acusado al considerar que no existen pruebas suficientes para demostrar que realmente pretendiera atacar a las princesas o llevar a cabo algún tipo de secuestro.

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Según ha explicado la prensa neerlandesa, durante el proceso se ha determinado que el sospechoso padece esquizofrenia y que, en el momento en el que ocurrieron los hechos, atravesaba un episodio psicótico. Su estado mental habría provocado que desarrollara una serie de ideas alejadas de la realidad relacionadas directamente con la princesa Amalia. En concreto, estaba convencido de que mantenía una relación sentimental con ella.

Entre sus delirios también se encontraba la creencia de que ambos iban a casarse y emprender juntos un viaje a Polonia, algo que ha sido fundamental a la hora de analizar las verdaderas intenciones del acusado, llegando a la conclusión de que su objetivo no era realizar un plan para hacer daño a las dos hermanas, sino que todo era fruto de su imaginación. Es por ello por lo que ha quedado sin una condena penal, así como tampoco se ha ordenado su ingreso en un centro psiquiátrico, una medida muy habitual en el país para cuando ciertos delincuentes presentan problemas psicológicos como Anne Romke van der H.

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Esta desagradable situación no es la única que ha puesto en peligro la seguridad de la princesa Amalia en los últimos años. Cabe recordar que en otoño de 2022 tuvo que renunciar a su vida universitaria en una residencia de estudiantes en Ámsterdam tras recibir amenazas relacionadas con el crimen organizado. La situación provocó que Amalia se mudara durante una larga temporada a España, donde pudo continuar sus estudios con una mayor normalidad.