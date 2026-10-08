Las peluqueras profesionales lo tienen claro: los 4 cortes de pelo que rejuvenecen y van a ser tendencia este otoño a partir de los 50

Las modas cambian, vuelven y se reinterpretan. Y en la belleza cobra más sentido. Para esta nueva temporada, hay cortes de pelo que rejuvenecen y encima están en tendencia. Si ya has cumplido 50, estos nuevos colores y cortes de cabello te gustarán y cambiarán tu look.

La tendencia marca cortes pixies, bob pero también largos, porque aunque se cumplan años, cada una tiene su estilo y una melena menos corta, fuerte, bonita y bien cuidada es bella a cualquier edad. Según el estilista Jean Louis David, este otoño-invierno, además, las tijeras vienen con ganas de movimiento: los cortes se adaptan a la textura natural, recuperan referencias de otras décadas y dejan espacio tanto para los rizos XXL como para los bobs más cortos.

Los cortes de pelo tendencia que rejuvenecen

Entre las tendencias que marcarán los próximos meses aparecen melenas por la clavícula, bixies, mullets de nueva generación y cortes a capas que buscan movimiento sin exigir una transformación radical. Pedro Moreno y Ana Martínez, estilistas capilares y education managers de Jean Louis David, adelantan algunas de las propuestas: desde las melenas rizadas con mucho volumen hasta los cortos más texturizados.

Para el estilista Alex Sestelo, cada vez hay menos espacio para los cortes o colores que responden únicamente a una tendencia viral. Hoy el cliente busca un look que le favorezca, que sea fácil de mantener y que proyecte una imagen cuidada sin parecer excesivamente trabajado.

Soft mullet

El mullet continúa evolucionando y se aleja de sus versiones más extremas. Esta temporada aparece en una interpretación más suave, con laterales discretamente degradados, algo más de longitud en la nuca y volumen alrededor del rostro.

“La versión actual es mucho más delicada. Se trata de un cabello corto, con un degradado casi imperceptible en los lados, algo más de longitud en la nuca y volumen suave alrededor de las zonas laterales”, señala Pedro Moreno. El estilista lo recomienda especialmente para personas que buscan un corte diferente y para cabellos con textura natural, desde ligeramente ondulados hasta rizados.

Bixie

El bixie también continúa entre las propuestas de la temporada. Su nombre nace de la combinación entre el pixie y el bob, dos cortes que se encuentran en una forma más intermedia y flexible. Como explican los expertos, en este caso, la textura se convierte en parte fundamental del resultado final: «El bixie se adapta a diferentes tipos de cabello. Una de las novedades de la temporada es que lo veremos también en texturas muy rizadas e incluso afro, demostrando que este tipo de cortes no están limitados a cabellos lisos”. La textura, en este caso, se convierte en parte fundamental del resultado final.

Shixie

Mientras que en el salón Oh My Cut! señalan que algunas actrices como Scarlett Johansson, Úrsula Corberó, Charlize Theron o Zendaya ya han caído rendidas ante las posibilidades de este híbrido en distintas alfombras rojas. Sus resultados son infalibles, pues, dentro del abanico de opciones para reestructurar la melena, el shixie se corona como una de las apuestas más. Ana Martínez, estilista capilar y education manager, lo define a la perfección: “Es una combinación entre pixie y shag. Aporta textura, movimiento y volumen especialmente en la zona superior y la coronilla”.

Diversos tipos de bob

En Llongueras señalan diversos tipos de bob: italiano y bob recto (blunt). Rectos, pulidos y con base compacta. Favorecen porque enmarcan la mandíbula y aportan sensación de densidad. Perfectos en cabellos finos y medios. o el Long bob (lob) con capas suaves. La media melena más versátil: por clavícula, con capas invisibles para movimiento sin perder cuerpo. Funciona con raya al medio y ondas suaves.

Qué corte de pelo favorece según tu rostro

Cara ovalada: casi todo te sienta bien

Una cara ovalada admite casi todo tipo de corte de pelo, desde bob recto hasta pixie. Juega con flequillos y capas sin miedo, destaca los expertos de Llongueras.

El truco no es “qué puedes llevar” (casi todo), sino qué quieres resaltar: un bob italiano marca la mandíbula y aporta elegancia; un lob con ondas suaves equilibra y suma movimiento; el pixie o bixie enfatiza pómulos y mirada.

Cara redonda: capas largas y volumen alto

Mejor entonces optar por un bob a la clavícula o capas largas que caen por debajo de los pómulos, con un face framing suave y una raya ligeramente lateral para romper la simetría.

Cara alargada: flequillo y volúmenes laterales

En este caso, el objetivo es acortar visualmente y ensanchar de forma equilibrada. Un flequillo cortina (abierto y largo a la altura de los pómulos) o un flequillo recto suave, ligeramente por debajo de las cejas, reduce la percepción de longitud.