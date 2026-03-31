Ni láser ni pinzas: el método infalible para depilar las cejas

Hay un método infalible para depilar las cejas. No, no es ni el láser ni las pinzas. En general, la depilación con hilo para cejas se ha convertido en una de las técnicas más populares en los últimos años gracias a su practicidad, rapidez y precisión. Cada vez más personas eligen este método frente a otras opciones tradicionales como la cera o la pinza, ya que permite definir mejor la forma de las cejas y es menos agresivo para la piel.

Su origen se remonta a prácticas ancestrales de Asia y Medio Oriente, pero hoy es una tendencia global en estética. Según Johanna Dominguez, especialista en pestañas, cejas, manicura y masajes, «Las cejas son el marco de tu rostro y la depilación con hilo es una de las mejores técnicas para definirlas con precisión, sin irritar la piel». Este tipo de depilación consiste en utilizar un hilo de algodón que, mediante un movimiento específico de torsión, atrapa y extrae el vello desde la raíz. Entre sus principales beneficios se destacan su precisión, ya que permite diseñar cejas con mayor definición, y su carácter menos irritante en comparación con otros métodos, siendo ideal para pieles sensibles.

El mejor método para depilar las cejas

El proceso comienza limpiando la zona, luego se tensa la piel y se desliza el hilo en forma de “X” para retirar el vello no deseado. Es importante mantener una buena técnica para evitar molestias o cortes.

Como recomendaciones, se sugiere acudir a profesionales si no se tiene experiencia, hidratar la piel después del procedimiento y evitar la exposición al sol inmediatamente.

¿Qué es la depilación con hilo para ceja?

«La depilación con hilo es un método ancestral que utiliza un hilo de algodón 100% natural para retirar el vello desde la raíz», explica Johanna Dominguez. En esta técnica se utiliza un hilo de algodón o poliéster que se enrolla y se mueve de forma específica.

Este método permite eliminar incluso los vellos más cortos o finos, logrando una mayor precisión en el diseño de las cejas.

A diferencia de otros métodos, no requiere productos químicos ni calor, lo que la convierte en una opción más natural y segura para la piel. Es ampliamente utilizada tanto en centros de estética como en rutinas de cuidado personal en casa.

Las características de depilar las cejas con hilo

Alta precisión

El hilo permite atrapar uno o pocos vellos a la vez, lo que facilita crear formas de cejas muy definidas y simétricas. Esto es ideal para ajustes delicados o para dar forma a cejas finas y detalladas.

Técnica manual

No requiere productos químicos, calor ni máquinas. El control total recae en la habilidad de la persona que trabaja con el hilo, lo que permite ajustar la presión y dirección según la zona y tipo de vello.

Extracción desde la raíz

Al extraer el vello de raíz, el crecimiento es más lento y las cejas mantienen su forma por más tiempo que con métodos superficiales como las pinzas.

Apta para todo tipo de piel

Especialmente recomendable para pieles sensibles, ya que no causa quemaduras ni reacciones alérgicas. La ausencia de cera o químicos reduce la irritación.

Rápida ejecución

Una sesión de depilación con hilo puede ser realizada en pocos minutos, especialmente cuando se adquiere destreza en la técnica.

Menos agresión cutánea

A diferencia de la cera, que puede arrastrar y estirar la piel, el hilo solo captura el vello, reduciendo el riesgo de flacidez o marcas.

Ecológica e higiénica

El hilo es biodegradable y de un solo uso, lo que garantiza higiene y minimiza el riesgo de infecciones.

Los beneficios de la depilación con hilo

Menos irritación. Reduce el enrojecimiento y la sensibilidad.

Eliminación del vello fino. Captura incluso los más pequeños.

Mayor duración del resultado. El vello tarda más en volver a crecer.

Evita el uso de químicos. Ideal para personas con alergias o piel reactiva.

El paso a paso de depilar las cejas con hilo