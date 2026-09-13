Laura Escanes lleva nueve años entrenando con Crys Dyaz y ahora son socias: «Confío muchísimo en su método»

Laura Escanes lleva años hablando de cómo el deporte ha cambiado su relación consigo misma, pero ahora esa experiencia da un paso más y se convierte también en parte de un proyecto empresarial. La creadora de contenido se ha unido como socia a Crys Dyaz, con quien entrena desde 2017, para lanzar Razo, una nueva plataforma digital que busca llevar a cualquier lugar el método de entrenamiento que hasta ahora estaba vinculado principalmente a los centros físicos de Crys Dyaz & CO.

La propuesta parte de una idea sencilla: que sea la propia plataforma la que decida qué entrenamiento necesita cada persona en función de sus objetivos, el tiempo disponible, el material que tenga, su historial y, además, cómo se encuentra ese día. El sueño, el descanso o incluso determinadas circunstancias como el embarazo, el posparto o una lesión entran así en la ecuación.

«Cuando viajo, muchas veces me faltaba poder entrenar con mis trainers habituales y tener esa continuidad, así que Razo me parece una solución increíble», explica Laura, que considera que la aplicación puede solucionar precisamente uno de los grandes problemas del entrenamiento online: saber qué hacer sin perderse entre cientos de vídeos.

Una aplicación que no quiere ser una biblioteca de vídeos

Ese es precisamente uno de los puntos sobre los que Crys Dyaz insiste al explicar qué hace diferente a Razo. La plataforma no nace como un catálogo infinito en el que el usuario tiene que decidir entre cientos de entrenamientos, sino como una herramienta que selecciona la sesión más adecuada para cada momento. El sistema tiene en cuenta variables como el nivel, el objetivo, el tipo de entrenamiento, la duración disponible, las sesiones realizadas anteriormente o el equipamiento del que dispone la persona. También puede incorporar información procedente de dispositivos y aplicaciones de salud.

«Es un algoritmo, no es IA», matiza Crys, que define Razo como una especie de entrenador personal inteligente basado en su metodología. La intención es trasladar al entorno digital una de las características que, según explica, siempre ha diferenciado su trabajo presencial: la capacidad de adaptar el entrenamiento a la persona y no obligar a la persona a adaptarse al entrenamiento.

Así, alguien que tenga media hora y unas mancuernas podrá recibir una propuesta diferente a quien disponga de una hora y entrene en un gimnasio. Y si ese día ha dormido mal, la aplicación también puede modificar la intensidad o plantear una sesión de movilidad o recuperación. «Si una persona ha dormido mal, el entrenamiento tiene que cambiar, igual que cambiaría si estuviese con un entrenador presencial», explica Rodrigo Carretero al presentar el funcionamiento de la plataforma.

La tecnología se convierte, por tanto, en una manera de intentar reproducir esa personalización a distancia. Razo puede conectarse con dispositivos como Apple Watch, Garmin, Whoop u Oura y utilizar información relacionada con el descanso o la recuperación para ajustar las recomendaciones. Quien no utilice un reloj inteligente también puede introducir manualmente cómo ha dormido o cómo se encuentra.

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«Cuando entreno es cuando más energía tengo»

Para Laura, esa posibilidad de adaptar el entrenamiento a la vida real es precisamente una de las claves del proyecto. Su relación con el deporte no siempre ha sido la misma. De hecho, reconoce que hace unos años entrenar podía sentirse más como una obligación, mientras que ahora forma parte de su rutina hasta el punto de compararlo con hábitos cotidianos.

«Cuando entreno es cuando más energía tengo para afrontar el día, las semanas y los viajes», cuenta. Por eso, una plataforma que le permita mantener esa continuidad incluso cuando está fuera de Madrid encaja también con una necesidad personal. «En lo profesional, confío muchísimo en el método de Crys; llevo más de nueve años entrenando con ella y conozco de primera mano cómo trabajan y cómo cuidan a cada persona».

La aplicación está pensada precisamente para situaciones en las que la rutina se rompe. Un viaje, un día de trabajo especialmente largo o no tener material concreto no deberían significar necesariamente dejar de entrenar. Razo puede reorganizar la propuesta y ofrecer incluso sesiones de recuperación, estiramientos o respiración en los días en los que el descanso sea más conveniente.

Es una filosofía que Crys resume en una idea: «Queremos acompañar en llegar al objetivo por primera vez en la vida, sin frustraciones, o quizás cambiando el foco porque te redescubres».

De los centros de Crys Dyaz al móvil

Razo supone además un cambio importante en la trayectoria de Crys Dyaz & CO. El proyecto nació de los centros físicos de entrenamiento y, en 2020, la compañía dio sus primeros pasos en el ámbito digital. Ahora ambas vertientes se integran en un mismo ecosistema, con la intención de que lo presencial y lo online no sean dos mundos independientes.

La plataforma contará con más de 500 vídeos inicialmente y un equipo de entrenadores especializados. También incorpora sesiones en directo, en las que los usuarios pueden interactuar con los profesionales y con el resto de la comunidad. La idea es que la experiencia digital no se limite a darle al play y seguir una rutina, sino que exista también un componente de acompañamiento.

La gamificación es otra de las herramientas elegidas para conseguirlo. Los usuarios podrán avanzar a través de diferentes arquetipos vinculados a sus progresos y objetivos, con figuras como Titán, relacionada con la fuerza; Espartano, con fuerza y resistencia; u Oracle, vinculada a la parte mental. También existen perfiles específicos para etapas como el embarazo, con Gaia, o el posparto, con Perséfone.

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El deporte como algo más que una cuestión física

Aquí vuelve a entrar la experiencia de Laura. La creadora reconoce que su manera de entender el ejercicio también ha cambiado a medida que ha dejado de asociarlo exclusivamente con el aspecto físico. En su caso, el entrenamiento adquirió especial importancia durante una etapa de ansiedad e inseguridad, cuando empezó a entender que reservarse un espacio para cuidarse también era una forma de valorarse.

«Yo nunca he ido a entrenar y he dicho ‘no debería haber entrenado’. A lo mejor ha sido peor el entreno, pero no te resta, no te va a restar jamás», explica.

Esa visión conecta directamente con la ambición de Razo de ampliar el concepto de entrenamiento. Crys quiere que la plataforma no se limite al ejercicio, sino que pueda convertirse progresivamente en un espacio relacionado con otros aspectos del bienestar: descanso, nutrición, hábitos y recuperación. De hecho, la propia Laura habla de la posibilidad de que termine convirtiéndose en una especie de «Netflix de la salud».

La aplicación también quiere alejarse de la idea de que este tipo de servicios están dirigidos únicamente a un determinado perfil. Aunque Crys Dyaz ha estado tradicionalmente muy vinculada al entrenamiento femenino, Razo incorpora también trabajo en gimnasio, entrenamientos de fuerza, running o preparación para HYROX, con la intención de llegar a públicos diferentes.

«He aprendido a enamorarme del deporte»

Laura, que comenzó a entrenar con Crys en 2017 y recuerda incluso aquellos primeros entrenamientos en la terraza de su casa en Las Letras, reconoce que su relación con ella trasciende lo profesional. «Ha pasado los mejores momentos de mi vida y también los peores», ha explicado sobre la entrenadora.

Por eso su entrada como socia de Razo tiene una doble lectura. Por un lado, responde a una necesidad que ella misma experimentaba cuando viajaba: poder seguir entrenando con una metodología en la que confía. Por otro, supone trasladar a un proyecto empresarial una relación construida durante años.

«Crys me ha ayudado a enamorarme del deporte», asegura Laura, que ahora defiende el ejercicio no como una herramienta para conseguir un determinado cuerpo, sino como una forma de sentirse mejor y afrontar el día con más energía.

La plataforma pretende llevar esa filosofía a una escala mucho mayor. Su funcionamiento parte de eliminar una de las barreras más habituales del entrenamiento online: la necesidad de decidir constantemente qué hacer. En lugar de pasar tiempo buscando vídeos, el objetivo es que el usuario pueda ponerse las zapatillas, abrir Razo y encontrar directamente una propuesta adaptada a ese momento.

Y esa adaptación no termina cuando se completa una sesión. El sistema aprende del historial, de los objetivos y de la evolución de cada usuario, mientras que los entrenamientos y contenidos se irán ampliando progresivamente. La intención de Crys es que el proyecto mantenga la capacidad de evolucionar en función de las necesidades de quienes lo utilizan y que la parte digital sirva también para acercar a más personas la metodología que hasta ahora conocían principalmente quienes acudían a sus centros.

Razo llegará el 14 de septiembre a iOS, Android y web, con un precio inicial de 30 euros al mes.