La fiebre por la cosmética fría conquista el verano: del boom de los ‘ice globes’ a las mascarillas refrigeradas
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Hay gestos beauty que aparecen de forma silenciosa y, de repente, están en todas partes: en los vídeos virales de TikTok, en los neceseres de las editoras de belleza, en los baños minimalistas de las insiders de moda y en las rutinas de celebrities que juran no poder empezar el día sin ellos. Este verano, la cosmética fría se ha convertido en uno de los fenómenos más visibles del universo skincare. Ice globes, mascarillas refrigeradas, rodillos de acero inoxidable, parches descongestionantes guardados en mini neveras y dispositivos capaces de bajar la temperatura de la piel en segundos forman parte de una tendencia que mezcla estética, bienestar y resultados inmediatos. Más allá de la imagen apetecible de aplicar algo helado sobre el rostro en pleno agosto, la fiebre por el frío responde también a una necesidad real: combatir la inflamación, revitalizar la piel fatigada y transformar la rutina de cuidado facial en un momento sensorial casi adictivo.
El frío como nuevo gesto de lujo cotidiano
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