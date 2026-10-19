Experta en dermoestética sobre Carolina de Mónaco: «A los 70 años, una persona puede tener arrugas, manchas o flacidez en la piel y aun así mantener una piel sana y bien cuidada»

A punto de cumplir 70 años, Carolina de Mónaco ve y entiende como nadie el paso del tiempo. Su belleza natural es una de las más comentadas porque luce como nadie sus bellas arrugas y manchas. Según Grazia en Francia, muestra así una apariencia natural sobre la que se ha pronunciado Olalla Álvarez, experta en dermoestética, a Lecturas.

El hecho de que Carolina de Mónaco se haya decantado por la sencillez y la discreción y haya optado por no pasar por cirugía para “reconstruir” su edad y sus arrugas por el paso del tiempo es algo analizado por especialistas. Esta naturalidad no solamente está en su cara, también en su cabello, pues luce de una manera vistosa y estudiada una melena gris, con total elegancia.

La estética de Carolina de Mónaco a los 70 años

A sus 69 años, la hija mayor de Grace Kelly y el príncipe Rainiero III está claro que no intenta ocultar los signos de la edad. De hecho, no solamente da a conocer sus arrugas, sino que se maquilla de manera muy natural.

Olalla Álvarez, experta en medicina estética y cosmética, analiza este enfoque sobre el envejecimiento. A su juicio, la apariencia de Carolina de Mónaco pone de relieve una distinción fundamental: tener arrugas no equivale a tener una piel mal cuidada.

Piel madura, pero cuidada: los signos de Carolina de Mónaco

Para la experta, una piel madura puede ser hermosa sin estar libre de arrugas. «A los 70 años, una persona puede tener arrugas, manchas o cierta flacidez cutánea, y aun así mantener una piel sana y bien cuidada», según Olalla Álvarez.

Con el paso de los años, la producción de colágeno y elastina disminuye; la piel se vuelve más fina, menos flexible y, a menudo, más seca. En el caso de las mujeres, la menopausia también acentúa algunos de estos cambios. Y esto se refleja en la piel. Por ello muchas mujeres buscan verse más jóvenes y no saben sobrellevar el paso del tiempo. recurren a toda clase de tratamientos, a cirugías y también a un maquillaje algo excesivo que, en ocasiones, puede hacer que las personas mayores de 50 se vean más mayores.

La experta remarca que la calidad de la piel no se mide por la ausencia de arrugas. La experta sugiere, más bien, observar su hidratación, luminosidad, homogeneidad y textura. Para ella, el objetivo de los cosméticos y de la medicina estética no debería ser necesariamente borrar todos los signos de la edad, sino permitir que la piel envejezca en las mejores condiciones posibles.

Rutinas para mantener la piel tras los 70 años

Para mantener una buena calidad de la piel después de los 70 años, Olalla Álvarez recomienda optar por una rutina sencilla y constante. Tres productos le parecen especialmente importantes: un protector solar SPF 50+ de amplio espectro, una crema hidratante reparadora y un retinoide adaptado a la tolerancia de la piel.

No todos los productos son iguales. Cada piel y cada edad tienen su crema y además cada mujer, por sus particularidades, la que le va mejor.

Hay más recomendaciones de la experta para las pieles mayores de 70 años. Por ejemplo, aplicar, por la mañana, un antioxidante, como la vitamina C, que puede contribuir a mejorar la luminosidad y la uniformidad del tono de la piel.

Mientras que, por la noche, es importante realizar una limpieza suave y una crema reparadora ayudan a preservar la barrera cutánea. Por el contrario, las exfoliaciones excesivas, los limpiadores demasiado agresivos y la acumulación de principios activos pueden debilitar aún más una piel madura.

Cómo deben maquillarse las mujeres de 70 años

En cuanto al maquillaje, la especialista recomienda adaptar las texturas a la evolución de la piel. Las bases de maquillaje con una cobertura excesiva o un acabado demasiado mate pueden acentuar las líneas de expresión, mientras que las fórmulas ligeras y luminosas suelen ofrecer un resultado más favorecedor.

Según la maquilladora Barbi Martos Beauty, el maquillaje tiene la capacidad de realzar la mirada, suavizar las líneas de expresión y devolver luminosidad a la piel. Puede convertirse en un gran aliado para potenciar la belleza a cualquier edad, especialmente cuando se utiliza para iluminar, definir y armonizar las facciones.

Todo ello coincide con la visión que tiene la experta de Carolina de Mónaco: cuidar la piel sin pretender que aparente 30 años menos porque cada uno tiene la edad que tiene. Según Olalla Álvarez, lo esencial no es que una piel de 70 años se parezca a la de una mujer mucho más joven, es algo antinatural, sino que se encuentre en el mejor estado posible a esa edad.