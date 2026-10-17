Un médico experto lo corrobora: para secar el pelo nunca lo dejes al aire ni uses una toalla, lo mejor es utilizar una camiseta vieja y limpia

Lavarse el pelo parece una tarea sencilla, pero pequeños hábitos pueden influir en el estado de la fibra capilar y del cuero cabelludo. La temperatura del agua, la forma de aplicar el champú y el secado importan tanto como los productos elegidos. La dermatóloga Lucie Poláková recomienda, a la hora de secar el pelo, sustituir la toalla áspera por una camiseta de algodón o una toalla suave de microfibra, que permiten retirar el exceso de agua con menos fricción. También aconseja adaptar la rutina a si el cabello se engrasa, se rompe o tiende a resecarse.

No existe una rutina idéntica para todas las melenas. El pelo fino o graso puede necesitar lavados frecuentes, mientras que el cabello rizado, seco o teñido suele requerir una manipulación más delicada y productos acondicionadores adecuados. La Academia Americana de Dermatología aconseja aplicar el champú principalmente en el cuero cabelludo, utilizar acondicionador y evitar frotar el pelo mojado con una toalla, porque en ese estado resulta más frágil. También recomienda moderar el calor del secador. Aunque la doctora citada por Marianne.cz propone secar siempre las raíces y evitar acostarse con el pelo empapado, eso no significa que dejarlo secar al aire sea perjudicial para todo el mundo: lo importante es no dormir habitualmente con el cuero cabelludo húmedo durante horas y reducir el daño por calor o fricción. Por eso, la frecuencia y la técnica deben adaptarse al tipo de cabello.

El método para secar el pelo según dermatólogos

El agua debe estar templada

Empieza mojando el cabello con agua tibia, no muy caliente. El agua a temperaturas elevadas puede irritar el cuero cabelludo y aumentar la sequedad. Escurre suavemente el exceso de agua y distribuye el champú entre las manos antes de aplicarlo en la raíz.

Masajea con las yemas de los dedos, sin arañar ni enredar las longitudes. La limpieza principal se concentra en el cuero cabelludo, donde se acumulan grasa, sudor y residuos.

No siempre hay que hacer doble aplicación de champú

La dermatóloga consultada por Marianne.cz propone repetir el lavado, especialmente cuando hay acumulación de grasa o productos. Sin embargo, no todos necesitan dos aplicaciones. Si un lavado elimina la suciedad, puede ser suficiente; los champús de tratamiento deben utilizarse el tiempo que indique su envase. La Academia Americana de Dermatología recomienda ajustar la frecuencia al tipo de cuero cabelludo y aplicar el champú en la raíz.

El uso del acondicionador debe realizarse solamente donde haga falta. Después del aclarado, aplica acondicionador según la textura del pelo. En cabellos finos o lisos, suele bastar con longitudes y puntas; el pelo seco o rizado puede necesitar producto en una zona más amplia.

Déjalo actuar según las instrucciones y aclara bien. Una mascarilla puede complementar el cuidado del cabello seco o tratado químicamente.

Cómo secar el pelo sin dañarlo

El uso de una camiseta en lugar de una toalla reduce la fricción. Al salir de la ducha, evita frotar la melena con una toalla de rizo. Presiona suavemente para retirar agua o envuelve el cabello sin retorcerlo. Una camiseta de algodón o una toalla de microfibra absorbe la humedad con menos fricción y ayuda a reducir los enredos. El pelo mojado se rompe con más facilidad.

Si utilizas secador, elige temperatura baja o media y mantenlo a cierta distancia, moviéndolo continuamente. Un protector térmico puede ser útil cuando aplicas calor. La Cleveland Clinic recuerda que el cabello húmedo es más vulnerable a la rotura y recomienda evitar acostarse con la melena mojada, pues la fricción contra la almohada puede dañarla.

Esto no obliga a usar secador siempre: puedes dejar que el pelo se seque al aire, procurando que el cuero cabelludo no permanezca empapado durante horas, antes de dormir.

Ajustar la rutina al tipo de pelo

Si las raíces se engrasan pronto, lava cuando lo necesites en lugar de espaciar los lavados a toda costa. Para cabello seco, teñido, quebradizo o rizado, prioriza fórmulas suaves, acondicionador y menos calor. Si persisten la descamación, el picor o la caída, consulta con dermatología en lugar de recurrir por tu cuenta a tratamientos específicos.

La mejor rutina consiste en limpiar el cuero cabelludo, tratar las longitudes con suavidad y retirar el agua sin frotar. Una camiseta puede ser una alternativa a la toalla, mientras que secar el pelo debe adaptarse a las necesidades reales del cabello.

Lo ideal es seguir las recomendaciones de los expertos y si hay duda entonces a quien corresponda. Por otro lado, se aconseja secar el pelo con el botón de aire frío del secador y no con el caliente al ser más perjudicial.