Los cortes de pelo juveniles para cabello gris o blanco que hacen parecer elegantes a las mujeres de más de cincuenta

Durante años, millones de mujeres se han teñido el pelo para esconder sus canas. Ahora, están de moda y cada vez más personas se las dejan para lucirlas. En las alfombras rojas, en los salones de belleza y por todas partes en las redes sociales, el cabello canoso se lleva ahora más corto, con cortes más definidos y una intención mucho más clara. Ahora bien, debemos mostrarlas con más glamour gracias a los cortes de pelo juveniles para cabello gris.

Grazia Internacional destaca que las hebras de cabello gris tienden a ser más gruesas, secas y porosas que el cabello pigmentado; por eso, una melena larga y plateada puede verse sin vida o con una textura áspera en las puntas. De ahí que un corte elimina la parte más frágil del cabello y pone el énfasis en la forma. Los expertos peluqueros aconsejan el corte de pelo bob funciona bien en el cabello gris, siempre y cuando se le dé mantenimiento y se luzca con seguridad.

Los mejores cortes de pelo juveniles para el cabello gris

El corte bob francés

Más corto, más suave y, a menudo, acompañado de flequillo, el bob francés es uno de los cortes que, según Krysia West, experta que lo comenta a Grazia Internacional. Puede hacer que las canas luzcan más llamativas. Funciona mejor en cabellos con una ligera onda natural, y es el mismo corte que hizo que el cambio de imagen otoñal de Scarlett Johansson resultara tan impactante.

Shixie

Referentes internacionales como Úrsula Corberó, Charlize Theron o Zendaya ya han caído rendidas ante las posibilidades de este híbrido en distintas alfombras rojas. Pero esta temporada, los expertos señalan que es solo cuestión de días que se multiplique en las calles y se convierta en una de las peticiones más repetidas en las peluquerías.

Sus resultados son infalibles, pues, dentro del abanico de opciones para reestructurar la melena, el shixie se corona como una de las apuestas más atrevidas. Ana Martínez, estilista capilar y education manager de Oh my Cut!, lo define a la perfección: “Es una combinación entre pixie y shag. Aporta textura, movimiento y volumen especialmente en la zona superior y la coronilla”.

Bixie

El corte de pelo bixie se ha convertido en una de las tendencias más influyentes del momento: una propuesta intermedia entre el bob y el pixie, impulsada por la fuerza estética de un flequillo corto y preciso que define los rasgos y aporta personalidad.

Este look híbrido, minimalista y muy editorial está revolucionando la conversación en redes y en las calles. Los salones más prestigiosos del mundo ya apuestan por él. Entre ellos destaca el reconocido estilista Daniele Sigigliano, propietario de Blow Dry Bar.

El corte muy corto

La opción más atrevida con el cabello con canas es este corte, al estilo de los cortes cortos y plateados que luce Helen Mirren. En el caso de cabellos más finos, ella recomienda utilizar un producto voluminizador o polvos en la raíz para que el peinado mantenga su forma durante todo el día.

Elegante corte bob de líneas rectas

Los cortes de líneas rectas lucen especialmente a la moda en cabellos grises de tono uniforme. El peluquero Casey Coleman sugiere a Grazia un bob liso a la altura de la barbilla, peinado con una raya lateral muy marcada; un estilo que transmite al instante una imagen impecable y sofisticada.

Curly Bixie

Curly Bixie, el corte que mezcla la estructura de un pixie con la suavidad y el movimiento de un bob corto, y que está despertando un enorme interés en los salones por su capacidad para potenciar el rizo natural, aligerar la melena y aportar un efecto rejuvenecedor sin perder sofisticación.

Conchi Arias, especialista en cabello rizado y directora de Campos Curlyhair, explica que es un cabello para dejar de “domesticar” el rizo para empezar a diseñar cortes que acompañen su textura real y su movimiento natural.

Melenas midi

Álex Sestelo, director del salón que lleva su nombre en Madrid, recomienda las melenas midi, que siguen consolidándose como la opción más versátil por su capacidad para adaptarse a prácticamente cualquier tipo de rostro.

Tal como indican en Grazia, antes, dejar que el cabello se volviera gris significaba simplemente dejarlo crecer y esperar a ver qué pasaba. Los estilistas ahora recomiendan lo contrario: cuanto más corto y estudiado sea el corte, más moderno resultará el tono plateado.

Elige la forma que mejor se adapte a la textura de tu cabello, mantén a raya los tonos amarillentos y llévalo con orgullo, como toda una declaración de estilo.