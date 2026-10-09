El color de pelo ‘calabaza con especias’ es la tendencia del otoño: a quién le sienta mejor y cómo mantenerlo

Con la llegada del otoño, los colores cálidos vuelven a ocupar un lugar protagonista en la moda y la belleza. Los tonos de pelo también se adaptan a esta nueva estación, buscando aportar luminosidad, elegancia y una apariencia más acogedora. Entre las tendencias que destacan esta temporada aparece el pumpkin spice latte o el color calabaza con especias, una tonalidad inspirada en la popular bebida otoñal que combina matices cobrizos, cálidos y ligeramente dorados. Es una alternativa especialmente atractiva para quienes quieren renovar su imagen sin recurrir a un cambio demasiado extremo. Además, su mezcla de reflejos permite conseguir un resultado sofisticado y favorecedor, ideal para acompañar los looks de otoño.

El otoño invita a dejar atrás algunos de los tonos más fríos y luminosos del verano para apostar por colores que armonicen con la nueva estación. En el cabello, esto se traduce en cobrizos, canelas, caramelo, dorados y otros matices cálidos capaces de aportar profundidad y dimensión. El pumpkin spice latte se presenta como una de las opciones más interesantes para quienes buscan mantener una imagen elegante y actual.

Las características del color de pelo calabaza con especias

Zena explica que la mayor ventaja de este color es que no existe una sola versión. Un colorista puede ajustar la proporción de tonos cálidos y neutros al tono de piel de cada mujer, por lo que un café con leche y especias de calabaza puede verse completamente diferente en dos personas.

Su principal atractivo está en la combinación equilibrada de tonos anaranjados, cobre, canela y dorado, que puede adaptarse a diferentes bases de cabello y estilos. El resultado recuerda precisamente al característico color de una bebida de calabaza especiada: cálido, envolvente y luminoso, pero con suficiente profundidad para conseguir un acabado sofisticado.

Es un tono cálido

Su base se encuentra dentro de la gama de los cobrizos y anaranjados, aunque puede incorporar matices marrones o dorados para evitar un resultado excesivamente naranja. «Las mujeres con un subtono de piel cálido pueden optar por tonos dorados y cobrizos más intensos, mientras que aquellas con una tez más fría pueden suavizar la calidez con tonos beige», asegura Zena.

Combina varios reflejos

Una de sus principales características del calabaza con especias es que no se trata de un color completamente uniforme. La mezcla de cobre, canela, caramelo y dorado genera diferentes dimensiones en el cabello.

Tiene inspiración otoñal

El nombre hace referencia al pumpkin spice latte, una bebida asociada con el otoño. De ahí que el tono evoque los colores de las hojas secas, la canela y la calabaza.

Aporta luminosidad: color calabaza con especias

Los reflejos dorados y cobrizos pueden crear un efecto de luz especialmente atractivo cuando el cabello recibe iluminación natural.

Personalizable

El pumpkin spice latte admite diferentes intensidades. Puede llevarse como un cobre más intenso, como un castaño cálido con reflejos o incluso mediante mechas y balayage.

Tiene un acabado elegante

Aunque es un color llamativo, sus matices cálidos permiten conseguir una apariencia sofisticada cuando se adapta correctamente al tono natural del cabello y al estilo personal.

El paso a paso para lograr el color calabaza con especias:

Evaluar el color base: antes de aplicar cualquier tinte, es importante determinar el tono actual del cabello. El resultado será diferente sobre una base rubia, castaña o más oscura. Definir la intensidad: hay que decidir si se busca un cobre pronunciado o una versión más discreta, cercana al castaño canela con reflejos cálidos. Preparar la base: dependiendo del color original, puede ser necesario aclarar previamente determinadas zonas para conseguir que los reflejos cobrizos y dorados sean visibles. Incorporar los matices cálidos: el color puede construirse combinando tonos cobre, canela, caramelo y dorado. La proporción dependerá del efecto deseado. Crear dimensión: para un resultado más natural, pueden añadirse mechas finas, balayage o reflejos alrededor del rostro, en lugar de aplicar exactamente el mismo tono en todo el cabello. Matizar y equilibrar: después de la coloración, el profesional puede ajustar los reflejos para conseguir la intensidad y temperatura buscadas. Mantener el color: los tonos cobrizos pueden perder intensidad con los lavados, por lo que será necesario utilizar productos específicos para cabello teñido y mantener una rutina de hidratación.

Peinados para lucir el color de pelo calabaza con especias