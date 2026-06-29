Joaquín Torres encuentra la calma junto a sus hijos tras vender el casoplón familiar antes del juicio contra su hermano

Después de meses marcados por pérdidas personales, cambios radicales y una intensa exposición mediática, el arquitecto Joaquín Torres (autor de los casoplones más espectaculares de la zona noble de Madrid) ha encontrado en sus hijos el apoyo que necesitaba antes de afrontar uno de los capítulos más delicados de su vida: el juicio contra su hermano Julio Torres, previsto para las próximas semanas en la Audiencia Provincial de Madrid.

Joaquín Torres ha compartido unas imágenes navegando junto a sus hijos, Manuel y Álvaro, en las que se le ve relajado, sonriente y disfrutando de un tiempo que él mismo ha definido como «las mejores vacaciones». No es la primera vez que el arquitecto habla del importante papel que desempeñan sus hijos en su vida.

La escapada llega, además, apenas unas semanas después de cerrar otro capítulo cargado de simbolismo: la venta de la histórica mansión familiar de Pozuelo de Alarcón. La vivienda, diseñada por el propio Joaquín Torres cuando apenas tenía 25 años junto a su padre, Juan Torres Piñón, llevaba décadas formando parte de la historia de la familia y estaba estrechamente ligada tanto a sus mayores éxitos como a algunos de sus momentos más complejos.

Ubicada en una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid, la propiedad, valorada en torno a los 15 millones de euros, representaba mucho más que un activo inmobiliario. Era el lugar donde comenzó la trayectoria profesional del arquitecto y también la casa de sus padres hasta su muerte.

El juicio contra su hermano, Julio Torres

Está previsto que comience el juicio oral contra su hermano Julio Torres, acusado presuntamente de delitos relacionados con la gestión de las sociedades familiares, entre ellos estafa, apropiación indebida y administración desleal.

El enfrentamiento salió a la luz después del fallecimiento de la madre de Joaquín, cuando el arquitecto decidió explicar públicamente el deterioro económico que, según su versión, sufrió el patrimonio familiar y responsabilizó a su hermano de esa situación.

Todo ello llega después de un año especialmente difícil para el fundador del estudio A-cero. A la pérdida de su madre y, meses después, de su padre, se sumaron las secuelas de un grave accidente de moto, el fin de su relación con Raúl Prieto tras quince años juntos y el desgaste emocional provocado por el conflicto familiar.