La presentadora de la gala ‘Miss Drag Queen Orihuela’ a una concejal: «Muérete, para que lloren los míos, que lloren los tuyos»

El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Orihuela, en Alicante, estudia en estos momentos las acciones legales que tiene previsto iniciar contra Deli Oslo, una artista drag, presentadora y activista, natural de esta misma localidad, después del escándalo que se produjo el fin de semana en el acto de elección Miss Drag Queen Orihuela, donde la concejal de Igualdad, Agustina Rodríguez, terminó por abandonar la sala del Auditorio de la Lonja después de que Deli Oslo le espetase, entre otras cosas: «Muérete. «Para que lloren los míos, que lloren los tuyos».

En concreto, Deli Oslo reprochó a la edil popular, que dirige la Concejalía de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Orihuela, Agustina Rodríguez, los acuerdos de los populares con Vox. Y, a continuación, le reprochó también que «no me sirve que vengas a verme. No. Me respetas, te respeto; no me respetas…, muérete. Para que lloren los míos, que lloren los tuyos». En ese momento, Agustina Rodríguez optó por levantarse de su asiento y abandonar la sala en que se estaba celebrando el acto.

Orihuela es una localidad de 89.000 habitantes. Además, es la capital de la Vega Baja del Segura. Y lo ocurrido en el Auditorio de la Lonja ha corrido como la pólvora en los últimos días en el municipio.

Este martes, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Orihuela ha respaldado de modo unánime a Agustina Rodríguez, a la vez que ha condenado, también, lo que considera «ataques personales» en la Gala Miss Drag Queen. Y ha anunciado que está estudiando acciones legales contra Deli Oslo.

La propia Agustina Rodríguez, en una comparecencia del Grupo Popular, ha explicado que ella, inicialmente, no tenía previsto acudir a la gala debido a que había contraído compromisos previos de agenda. Pero, que finalmente decidió asistir tras ser invitada expresamente por la asociación para entregar los premios: «Hice el esfuerzo porque me invitaron expresamente».

Según sus propias manifestaciones, lo que allí se encontró fue «una encerrona, una trampa y un discurso de odio directo y personal» hacia ella misma. Así, ha expresado que en el transcurso de la gala tuvo que soportar expresiones como «contigo no he terminado» y, como ha relatado OKDIARIO, «muérete, para que lloren los míos, que lloren los tuyos».

Agustina Rodríguez ha revelado también que fue esta última frase por la que decidió abandonar el acto. Un ataque que, según ha manifestado también, se produjo a escasa distancia de donde se hallaba y que quienes asistieron al acto fueron testigos de lo ocurrido.

La edil ha recordado que ella fue elegida legítimamente por los oriolanos para representarlos en el Ayuntamiento y que, por encima de su condición de cargo público, es «persona y mujer». También ha advertido que no piensa dejar pasar los hechos.

Agustina Rodríguez ha destacado que piensa seguir trabajando por el colectivo LGTBI, porque la defensa de los derechos sociales «no es patrimonio de nadie». También ha dejado claro que al PP «no lo van a arrinconar» en la defensa de los derechos sociales y ha lamentado que, tras los hechos, la única respuesta por parte de la asociación organizadora del acto «haya sido el silencio».