Pedraz estrecha el cerco sobre los tentáculos valencianos de la trama SEPI: investiga al avalista Berlanga

José Vicente Berlanga, un histórico del socialismo valenciano afín al condenado ex ministro José Luis Ábalos, es uno de los 25 investigados por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, por formar parte, supuestamente, de una red de tráfico de influencias, prevaricación, malversación y organización criminal en el seno de varias empresas estatales. En el caso de este político valenciano, se le imputan supuestas actuaciones dirigidas a favorecer a una determinada empresa en operaciones relacionadas con activos públicos de la Empresa Nacional del Uranio (Enusa). Y, entre ellas, el Centro de Tratamiento de Residuos de Cervera del Maestre, en la provincia de Castellón.

Consecuencia directa de esa imputación es que tanto PP como Vox han reclamado el acta de concejal a la mujer de José Vicente Berlanga, Feli Bondia. Esta última es, en la actualidad, concejal socialista en el Ayuntamiento de Moncada (Valencia).

José Vicente Berlanga forma parte también de la foto publicada por OKDIARIO en exclusiva el 14 de octubre del pasado año 2025 del 60 cumpleaños de José Luis Ábalos, en la que aparece con Pedro Sánchez y la cúpula del PSOE en el restaurante del empresario Víctor de Aldama. La instantánea revela cómo varios ministros y altos cargos socialistas compartieron con Ábalos su fiesta sorpresa de cumpleaños, celebrada el 8 de diciembre de 2019 en el restaurante Welow, ubicado en el 259 del Paseo de la Castellana de Madrid.

En esa imagen exclusiva de OKDIARIO, José Vicente Berlanga y su mujer, la edil socialista de Moncada (Valencia), Feliciana Bondía, aparecen justo al lado de la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La imagen ha dado este lunes la vuelta a toda Moncada y a gran parte de Valencia. Moncada es una localidad de 22.252 habitantes en la que reside la pareja.

José Vicente Berlanga fue presidente de la Empresa Nacional del Uranio (Enusa) entre 2018 y 2021, coincidiendo con los años de esplendor de José Luis Ábalos, en los que este último formó parte del Gobierno. Enusa es una empresa encargada de gestionar el ciclo del combustible nuclear. Fue allí donde José Vicente Berlanga coincidió con Leire Díez. Enusa es una empresa pública que, a su vez, estaba integrada en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que actúa como holding o matriz empresarial del Estado.

Luego, trabajó también en el Ayuntamiento de Mislata en calidad de asesor, cuyo alcalde, Carlos Fernández Bielsa, es en la actualidad el secretario general de los socialistas de la provincia de Valencia. La etapa de Berlanga en ese ayuntamiento coincide con la del respaldo del sector abalista para que Bielsa liderase el PSOE en la provincia de Valencia.

Y es, también, vecino de la localidad de Moncada. De hecho, su pareja, Feliciana Bondía, es concejal del PSOE en ese mismo ayuntamiento. Feliciana Bondía es, también, una política conocida en el PSOE valenciano, cercana, como su marido, al ex secretario general del PSOE y ex ministro, José Luis Ábalos.

Feliciana Bondia también ha visto restringidas sus atribuciones en el Ayuntamiento de Moncada, donde ahora está al frente de una parte del área de Igualdad. Y del área LGTBI. Esta concejala, tal como publicó OKDIARIO en octubre del pasado año, 2025, gastó en teléfono móvil 4.093 euros solo en el mes de agosto de 2023.

En concreto, la mayor parte de la factura se debía a conexiones por internet efectuadas desde Andorra entre el 23 y el 25 de agosto de aquel año. Es decir, apenas dos meses después de que la nueva corporación hubiera tomado posesión tras los comicios municipales de mayo de ese año. El caso, según han confirmado fuentes municipales, sigue coleando.

A la edil también le pasa factura la imputación de su pareja. De hecho, PP y Vox tienen previsto exigir su dimisión en el próximo pleno de la localidad por su relación con José Vicente Berlanga. Una cuestión que, en el ámbito político, se producirá en un momento crítico, porque el PSOE acaba de ceder la alcaldía del municipio a Compromís, de acuerdo con el pacto suscrito al inicio de la legislatura. Este lunes, tanto PP como Vox ya han reclamado el acta a la mujer de José Vicente Berlanga a través de las redes sociales.