El Niño todavía no ha llegado y los expertos ya lanzan la primera gran alerta: 97% de probabilidad de que dure hasta 2027

Los expertos del tiempo ya lanzan la primera gran alerta, el 97% de probabilidad de que dure hasta 2027. Llega un momento en el que tocará empezar a pensar en este tipo de cambios que pueden acabar siendo lo que puede pasar en estos días en los que realmente tocará empezar a cuidar un poco más este tiempo que tenemos por delante. Un verano en el que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que realmente puede acabar siendo esencial conocer este tipo de elementos.

Sin duda alguna, habrá llegado ese momento de prepararnos para una gran alerta que hace que estemos pendientes de un cambio de tiempo que puede durar hasta 2027. Este verano con unas cifras que nos trasladarán directamente hacia un cambio de tendencia que puede ser esencial. Este calor intenso, puede ser consecuencia de un cambio que podría acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que realmente cada pequeño gesto nos trasladará a lo peor de un fenómeno poco común. Los expertos nos lanzan una advertencia importante que deberemos conocer antes que nada.

97% de probabilidad de que dure hasta 2027

Desde la AEMET no dudan en lanzar una poderosa advertencia que realmente puede acabar siendo lo que nos hará poner los pelos de punta. Tenemos que empezar a prepararnos para un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará marcando la diferencia.

Este 2027 tendremos que empezar a ver una línea continua entre lo que era el pasado y el presente, en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. Será el momento de apostar en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos dará un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede hacernos pensar en estos días.

Es hora de conocer lo que puede pasar en estos días en los que cada pequeño gesto aparece. Por lo que, quizás hasta el momento no sabíamos que podría acabar siendo esencial. Este tipo de fenómenos que pueden acabar siendo lo que nos dará en estos días un plus de malas sensaciones.

La AEMET no duda en darnos algunos detalles que pueden acabar generando alguna que otra sorpresa. Con un fenómeno que pese a ser cíclico no puede ser de lo más especial, con ciertos detalles que podrían acabar alargándose en el tiempo.

El Niño todavía no ha llegado y los expertos ya lanzan la primera gran alerta

No ha llegado aún un fenómeno que parece que este año nos dará más de una sorpresa que los expertos intentan evitar. Sobre todo, si tenemos en consideración lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que realmente puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno.

Tal y como nos explican desde El Tiempo: «El fenómeno de El Niño vuelve a estar en el centro de la vigilancia climática mundial. Las últimas actualizaciones apuntan a que el calentamiento anómalo del Pacífico ecuatorial no solo se está consolidando, sino que podría intensificarse durante los próximos meses y alcanzar una categoría fuerte o incluso muy fuerte durante el otoño-invierno. La actualización más reciente de la NOAA eleva aún más la señal: sus probabilidades oficiales dan un escenario prácticamente seguro de El Niño durante el final del verano, el otoño y el invierno boreal. Para el trimestre septiembre-octubre-noviembre, la probabilidad de un episodio muy fuerte alcanza el 48%, y sube al 62-63% entre octubre-diciembre y noviembre-enero».

Siguiendo con la misma explicación: «Todavía es pronto para afirmarlo, pero sí hay una posibilidad real de que sea uno de los episodios más intensos de las últimas décadas. Para hablar de un El Niño “muy fuerte”, la anomalía en la región Niño 3.4 debe superar los +2 ºC. Las previsiones actuales contemplan ese escenario con una probabilidad elevada durante el invierno boreal. Ahora bien, conviene evitar el término “super El Niño” como categoría oficial. La NOAA trabaja con niveles como débil, moderado, fuerte y muy fuerte. Además, el ECMWF advierte de que medir la intensidad de El Niño es cada vez más complejo en un planeta más cálido, porque el calentamiento global eleva la temperatura de fondo de los océanos y puede alterar la lectura de las anomalías tradicionales».

Nos espera unos años de récord: «El candidato más claro es 2027. El Niño suele elevar la temperatura media global, pero su mayor impacto térmico no siempre se nota de forma inmediata. Muchas veces aparece con cierto retraso, meses después del pico del episodio en el Pacífico. Si El Niño alcanza su máxima intensidad a finales de 2026 o comienzos de 2027, es posible que 2027 reciba buena parte de ese impulso extra. La OMM ya advierte de que hay un 86% de probabilidad de que al menos un año entre 2026 y 2030 supere a 2024 como el más cálido registrado, y un 91% de probabilidad de que al menos uno de esos años rebase temporalmente los 1,5 ºC respecto a la era preindustrial. ¿Y 2028? También podría situarse entre los años más cálidos, pero la conexión directa con El Niño sería menos clara. Dependerá de cuánto dure el episodio, de cómo evolucione después el Pacífico y de la temperatura global de fondo, que sigue aumentando por el cambio climático».