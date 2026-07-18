A partir de hoy, activados avisos por «calor intenso» en estas 6 provincias de Andalucía: la AEMET emite un aviso importante

En estas 6 provincias de Andalucía hay activados avisos por calor intenso, la AEMET no duda en lanzar un aviso importante. Es hora de conocer lo que puede pasar en estos días en los que realmente las temperaturas pueden alejarnos de lo que sería habitual en estas fechas. Tocará saber qué es lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que realmente cada gesto cuenta. Un giro radical que hasta el momento no pensábamos que fuera tan intenso. Las altas temperaturas de estos días pueden alejarnos de lo que desearíamos.

Este tipo de detalles que tenemos por detalles que pueden convertirse en un problema para los más vulnerables. Las altas temperaturas pueden acabar siendo las que nos harán cambiar de planes o buscar alternativas para no salir a la calle durante las horas centrales del día. Las temperaturas pueden estar por encima de lo habitual. Con la mirada puesta a un cambio de ciclo que puede convertirse en la antesala de algo más. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser la que marcará estos días.

Activados avisos por calor intenso en Andalucía

Andalucía se prepara para un aviso por calor intenso que puede marcar este fin de semana. Tocará estar listos para un giro radical que, sin duda alguna, acabará marcando una importante diferencia. Lo que nos estará esperando es un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede convertirse en la antesala de algo más.

Es hora de pensar en este punto álgido de un verano en el que todo puede ser posible. Estas cifras que nos sumergen en lo peor de una temporada en la que se están batiendo todos los récords, con el correspondiente elemento que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno.

Estas cifras son del todo desorbitadas para el día a día, no se pueden realizar actividades al aire libre sin la correspondiente seguridad o con una mención especial a las personas más vulnerables. Convivir con unas cifras que llegan a los 40º durante el día, pero que tampoco bajan en la noche, puede ser un problema que irá en aumento.

Los expertos de la AEMET no dudan en lanzar una importante advertencia que puede poner los pelos de punta a más de uno. En especial a estas provincias en alerta.

Este es el aviso importa de la AEMET para estas próximas horas

Estamos ante un cambio de tendencia que puede acabar siendo la que nos afectará de lleno. Tenemos por delante un cambio de tendencia que, nos pone los pelos de punta. Una de las zonas donde el calor acaba siendo una realidad, en unos días en los que cada gesto puede contar.

Tal y como explican desde la AEMET en esta previsión del tiempo: «Cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior oriental, sin descartar tormentas por la tarde que pueden ser localmente fuertes e ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes, con mayor probabilidad en el nordeste de la comunidad. Polvo en suspensión en la mitad sureste, pudiendo producirse depósitos de barro. Temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso; máximas sin cambios, localmente en descenso en el litoral. Vientos flojos variables, tendiendo a componente oeste, con intervalos moderados por la tarde». Las alertas estarán activadas: «Temperaturas significativamente altas. Tormentas en el nordeste de la comunidad que pueden ser fuertes e ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes».

Lo peor podría estar por llegar también para el resto de España: «Se mantendrá la estabilidad en la mayor parte del país con cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubes medias y altas, y en Canarias de nubes bajas en el norte de las islas. Únicamente en el norte de Galicia y área cantábrica predominarán los cielos nubosos o cubiertos con probables precipitaciones débiles y dispersas y algunos bancos de nieblas. Por la tarde se formará nubosidad de evolución con posibles chubascos y tormentas ocasionales en otras zonas del interior noroeste, así como del tercio oriental peninsular, que en regiones del interior de Murcia, sur de Comunidad Valenciana, sudeste de Castilla-La Mancha y norte de Cataluña, donde podrían ser localmente fuertes, con rachas muy fuertes e ir con granizo. Calima en la mitad sureste de la Península, Baleares, débil medida en Canarias, que podría provocar alguna lluvia de barro en el sudeste. Las temperaturas máximas, sin grandes cambios, aunque con aumentos ligeros en los tercios norte y este peninsulares. Se prevé superar los 35 grados en Baleares y amplias zonas de la Península, exceptuando el cuadrante noroeste y el Cantábrico, siendo probable rebasar los 40 en interiores de Andalucía y del sureste peninsular, y localmente en Mallorca y depresiones del nordeste. Las mínimas, sin grandes cambios, predominando los aumentos en la mitad norte de la Península. Se darán noches tropicales en amplias zonas de la mitad sureste peninsular y en Baleares, sin bajar de 25 grados en puntos del Mediterráneo y Guadalquivir».