Hito en la comunidad astronómica: descubren 10 posibles planetas habitables cerca del Sistema Solar y no dan crédito

El proyecto Carmenes, realizado desde España, descubrió en 2023 un total de 10 exoplanetas potencialmente habitables en las cercanías del Sistema Solar. Entre 2016 y 2020 fueron descubiertos 59 exoplanetas en un estudio que fue publicado en su día en la prestigiosa revista Astronomy & Astrophysics. Hace unos días, un grupo de científicos también publicó en la revista Nature un importante hallazgo: un grupo de exoplanetas que poseen campos magnéticos al igual que la Tierra y otros cinco planetas de nuestro sistema solar.

La misión Artemis II ha hecho a millones de personas adentrarse en lo desconocido y hacerse preguntas sobre si el futuro de la humanidad puede estar fuera de nuestro planeta. Los tripulantes del primer vuelo tripulado del programa Artemis llegaron a un lugar donde el hombre no había llegado nunca y, tras esa visita a la cara oculta de la Luna, se ha puesto de moda la devoción por la astronomía y el futuro que le espera a la humanidad dentro del universo.

Hace unos días, observaciones realizadas con telescopios en Chile y Hawái dieron con un grupo de exoplanetas que poseen campos magnéticos al igual que la Tierra y otros cinco planetas de nuestro sistema solar. Este estudio publicado por la revista Nature fue liderado por la astrónoma Julia Seidel, del Laboratorio Lagrange del Observatorio de la Costa Azul en Niza. Esta científica lideró un grupo de investigadores que ha llegado a esta conclusión por los vientos de estos siete exoplanetas gaseosos y calientes que poseen campos electromagnéticos.

«Los planetas más calientes son los que tienen vientos menos fuertes que mezclen su atmósfera. Y eso es realmente extraño, considerando cómo se comportan las atmósferas. Eso significa que toda la energía que la estrella deposita en la atmósfera del planeta debe disiparse de otra manera. Y la única posibilidad de frenar la atmósfera de esa forma y tan rápidamente es mediante el campo magnético y su interacción con las partículas cargadas en movimiento de la atmósfera», dijo Julia Seidel en declaraciones recogidas por Reuters.

Diez planetas habitables en el sistema solar

Al hilo de este nuevo descubrimiento, en los últimos días ha vuelto a ser tendencia uno de los hallazgos más importantes en este sentido que llegó desde España y fue protagonizado por el llamado proyecto Carmenes. Entre 2016 y 2020, los científicos que forman parte de este plan descubrieron en su día 59 exoplanetas y diez potencialmente habitables gracias a un espectrómetro instalado en el telescopio de 3,5 metros del Observatorio de Calar Alto de Almería y financiado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Sociedad Max Planck de Alemania.

Esta investigación se reflejó en un artículo publicado en la revista Astronomy & Astrophysics en el que se incluyeron datos de 20.000 mediciones a 362 estrellas frías cercanas y que fue liderado por Ignasi Ribas, investigador del ICE-CSIC y director del Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC). «Desde que entró en funcionamiento, CARMENES ha reanalizado 17 planetas conocidos y ha descubierto y confirmado 59 nuevos planetas en la vecindad de nuestro Sistema Solar, contribuyendo notablemente a ampliar el censo de exoplanetas próximos», contó el coautor del estudio.

El proyecto @CARMENES_exopl ha hecho posible el descubrimiento de 59 planetas, algunos de ellos potencialmente habitables.

🆕Nota de prensa: https://t.co/6x98TRXyeK

📖Publicación: Ribas, et al. 2023, A&A 670, A139https://t.co/isnZXwV6rr pic.twitter.com/C42CZqFd9n — Carmenes Exoplanets (@CARMENES_exopl) February 22, 2023

«Carmenes fue una apuesta arriesgada del CSIC y de la Sociedad Max Planck que financiaron el proyecto, pero hoy sabemos no solo que ha sido revolucionario y pionero, sino que además está obteniendo grandes resultados», dijo en su día en declaraciones realizadas a la agencia EFE.