Los científicos avisan de que no estamos preparados para lo que llega a finales de julio en España: el pico de las Delta Acuáridas del Sur

Lo que llega a finales de julio en España, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días el pico de las Delta Acuáridas del Sur. Un espectáculo natural puede acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que realmente tocará empezar a tener en estos días, por lo que, podría acabar siendo un momento esencial para disfrutar de estas estrellas que pueden ser únicas. El ciclo de la Tierra como el del cielo sigue su curso.

Como cada año, llegan puntuales en su fecha uno de los espectáculos más bonitos de los últimos tiempos. Porque podrán acabar siendo lo que nos acompañará en unas jornadas en las que cada pequeño gesto puede acabar generando un plus de buenas sensaciones. Las Delta Acuáridas del Sur puede acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que realmente puede ser esencial. Es hora de hacer uno de los planes más bonitos para estos días, estaremos muy pendientes de un cambio en el cielo que nos hará descubrir este tipo de eventos naturales de lo más especiales que los científicos esperan.

Lo que llega a finales de julio en España

Nuestro país es uno de los que tiene una mirada especial ante una novedad que podría acabar siendo esencial. Es hora de conocer lo que puede pasar en estos días en los que realmente tocará saber qué podemos ver en un cielo que nos descubre lo mejor de un fenómeno muy especial.

Las lluvias de estrellas se disfrutan más en verano, es cuando podemos parar o disfrutar más de una noche que puede darnos alguna que otra sorpresa inesperada. En estos días en los que quizás tocará saber qué es lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que cada pequeño paso cuenta.

En unos días en los que el cielo cobra vida, parece que nos acaba sumergiendo en una serie de detalles que pueden convertirse en la antesala de algo más. Cuando la realidad puede acabar superando la ficción, cuando vemos en el cielo algo maravilloso merece la pena que lo disfrutemos.

La propia naturaleza se convierte en el mejor de los espectáculos que podemos tener en mente, en unos días en los que cada detalle cuenta y puede acabar siendo el que nos sumergirá en un sueño, en una noche de verano de esas que no se olvidan.

El pico de las Delta Acuáridas del Sur llega en estos días

En estos días es cuando llega el pico de las Delta Acuáridas del Sur, un momento de lo más especial, que puede convertirse en la excusa perfecta para ver el cielo y hacerlo de la mejor manera posible. Con la mirada puesta a una fecha en la que descubriremos lo mejor del verano.

Desde el canal de El Tiempo nos explican un poco mejor este fenómeno: «Las Delta Acuáridas son fragmentos desprendidos del cometa 96P/Machholz, un cometa periódico que completa una órbita alrededor del Sol cada 5,24 años. Este cometa, descubierto en 1986 por el astrónomo aficionado Donald Machholz, deja un rastro de partículas a lo largo de su trayectoria orbital que la Tierra atraviesa anualmente en julio. El radiante de esta lluvia de meteoros, el punto aparente del cielo desde donde parecen emanar todos los meteoros, se localiza cerca de la estrella Delta Aquarii en la constelación de Acuario. Esta estrella de tercera magnitud proporciona el nombre a la lluvia, aunque los meteoros pueden aparecer en cualquier parte del cielo. El radiante alcanza su posición más favorable durante las horas previas al amanecer. Las partículas que componen esta lluvia son relativamente pequeñas, típicamente del tamaño de granos de arena, pero al entrar en la atmósfera terrestre a velocidades de aproximadamente 41 kilómetros por segundo, se vaporizan por fricción, creando las brillantes trazas luminosas características».

Siguiendo con la misma explicación: «La lluvia de las Delta Acuáridas permanece activa durante un período prolongado, desde aproximadamente el 12 de julio hasta el 23 de agosto, aunque la actividad varía considerablemente a lo largo del período. El pico máximo de actividad ocurre típicamente alrededor del 28 y 29 de julio, cuando las tasas pueden alcanzar entre 15 y 20 meteoros por hora bajo condiciones óptimas. En comparación con otras lluvias, su ritmo es más discreto, pero la regularidad de las Delta Acuáridas las hace especialmente visibles en el hemisferio sur. La actividad aumenta gradualmente durante las primeras semanas de julio, alcanza su máximo a finales del mes y luego decrece mientras se solapa con el inicio de las Perseidas en agosto. Esta transición entre ambas lluvias crea períodos donde pueden observarse meteoros de dos radiantes diferentes simultáneamente».