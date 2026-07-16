Hoy, 16 de julio de 2026, se espera un día variable en toda la provincia de Barcelona, con intervalos nubosos y posibles tormentas aisladas. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables, mientras que las máximas experimentarán un descenso. El viento será flojo, con momentos de mayor intensidad. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 16 de julio

Barcelona: cielo despejado y brisa suave

El cielo se presenta sereno y despejado, como si despertara de un largo letargo. Este 30 de octubre en Barcelona se pronostica una jornada con temperaturas que oscilarán entre los 26 y 33 grados, ideal para disfrutar del aire libre. Con la salida del sol a las 6:31, la mañana comenzará suave y el viento, que soplará del este a unos 10 km/h, añadirá un toque de frescura a la brisa matutina.

Ya por la tarde, el ambiente se tornará un poco más cálido, alcanzando la máxima prevista. A lo largo del día, hay margen para algunos chubascos dispersos, aunque la lluvia no parece ser un protagonista en esta historia. Con una humedad que podría sentirse un poco cargada, las temperaturas seguirán oscilando, pero la sensación térmica podría llegar a los 38 grados. Así, al caer el sol a las 21:22, la jornada cerrará con un aire apacible y una suave brisa que recordará que el otoño se encuentra en su esplendor.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y posibilidad de lluvia

Entre las calles de L’Hospitalet de Llobregat, se respira una inquietante antesala de inestabilidad, con nubes grises que se acumulan amenazadoramente sobre el horizonte. La jornada se presenta húmeda y fresca, con el viento soplando desde el este a una velocidad de 10 km/h. Por la mañana, los termómetros apenas alcanzan los 27 grados, mientras que la probabilidad de lluvias se asoma tímidamente, aunque sin mucha intensidad.

A medida que avanza el día, el contraste se hace evidente: la tarde traerá consigo un aguacero ligero, con posibilidades de lluvia que rondan el 10%. Aunque la sensación térmica podría escalar a 38 grados, el aumento de la humedad hasta el 90% puede resultar agobiante. Se recomienda llevar paraguas y preparar un abrigo ligero, ya que el viento podría intensificarse con ráfagas de hasta 38 km/h.

Calor intenso y cielos despejados en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo despejado, ofreciéndonos una temperatura mínima de 25°C. A medida que avanza la jornada, se espera que el termómetro alcance los 33°C, lo que hará que la sensación térmica se eleve hasta 38°C, creando un ambiente caluroso y algo pesado, especialmente con una humedad que alcanzará el 90%. Aunque hay una probabilidad de lluvia del 25%, no se anticipa precipitación significativa y los vientos soplarán de manera suave a una velocidad de 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 9 km/h.

Por la tarde, el cielo seguirá despejado y se mantendrá cálido, con temperaturas que rondarán los 28°C. La jornada tiene una duración de 14 horas y 51 minutos de luz, ya que el sol saldrá a las 06:31 y se pondrá a las 21:22. Aunque hay un ligero riesgo de lluvia en la tarde-noche, se espera que las condiciones se mantengan estables, propicias para disfrutar de actividades al aire libre.

Ambiente templado con algunas nubes en Sabadell

La jornada se presenta con un tiempo templado y algo nuboso, aunque sin grandes cambios a la vista. Se pueden registrar suaves rachas de viento del sureste y algunas posibilidades de lluvia, especialmente en la tarde-noche, pero nada que genere preocupación.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo o realizar actividades al aire libre, ya que la temperatura se mantendrá agradable, creando un ambiente tranquilo que invita a salir y aprovechar las horas de luz.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET