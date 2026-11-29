Nubosidad y brumas marcan el día en Barcelona, según AEMET
Hoy, 29 de noviembre de 2026, Barcelona amanecerá bajo un cielo mayoritariamente nublado, con brumas que acarician la depresión central.
Hoy, 29 de noviembre de 2026, se espera un día mayoritariamente nuboso en toda la provincia de Barcelona, con brumas y bancos de niebla en la depresión central. Las temperaturas mínimas ascenderán ligeramente, mientras que las máximas seguirán estables. El viento será flojo y variable. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.
Previsión del tiempo en Barcelona hoy 29 de noviembre
Barcelona: cielo despejado y ambiente agradable
El cielo de Barcelona se despereza lento esta jornada, bañando la ciudad en suaves tonos azulados. La temperatura mínima se sitúa en 9 grados y aunque el viento será ligero, proveniente del oeste con 5 km/h, la humedad puede hacer que el ambiente se sienta algo cargado, superando el 90% en su punto más alto. Con la salida del sol a las 07:55, los barceloneses podrán disfrutar de una mañana sin posibilidades de lluvia, ideal para un paseo al aire libre.
Ya por la tarde, el termómetro ascenderá hasta alcanzar los 16 grados y aunque el viento mantendrá su calidez, la sensación térmica podría elevarse ligeramente, haciéndola más grata. El cielo se mantendrá despejado, permitiendo que el sol brille con fuerza hasta su oculta a las 17:22. En esta jornada tranquila y luminosa, el tiempo promete satisfacción para todos aquellos que busquen un respiro en la rutina.
L’ Hospitalet de Llobregat: cambios inminentes y ambiente inestable
En L’Hospitalet de Llobregat, la jornada comienza con un aire inestable que presagia cambios. Las nubes grises cubren el cielo y aunque el sol asoma tímidamente, la sensación de humedad en el ambiente ya sugiere que no será un día cualquiera. A medida que avanza la mañana, las temperaturas rondan los 8°C, pero se espera que suban hasta los 16°C, mientras el viento sopla suave pero constante.
Sin embargo, el contraste es notable entre la tranquilidad matutina y la tarde que se avecina. Con un aumento de las ráfagas de hasta 90 km/h y una probabilidad de lluvia que podría intensificarse, la sensación térmica puede desplomarse, dejando a muchos con frescura inusual para esta época. Una recomendación: mejor llevar paraguas y abrigarse, ya que el tiempo podría sorprender a más de uno.
Agradable día de sol y nubes en Badalona
Este 12 de octubre, Badalona amanece con un cielo parcialmente nublado, ofreciendo una agradable jornada. La temperatura mínima se situará en torno a los 7°C, aumentando a una máxima de 16°C por la tarde. Con una humedad relativa que alcanzará hasta el 90%, el ambiente se sentirá un poco pesado, pero no hay probabilidad de lluvia, lo que permite disfrutar de un día seco al aire libre.
A lo largo de la jornada, el viento soplará desde el noreste a una velocidad moderada de 5 km/h, con algunas ráfagas que podrían alcanzar los 15 km/h. El sol asomará a las 07:55 y se ocultará a las 17:22, brindando un total de casi diez horas de luz. Por la tarde, la sensación térmica se mantendrá cálida, lo que nos invita a aprovechar el tiempo.
Ambiente templado y agradable hoy en Sabadell
El tiempo en Sabadell se presenta estable y agradable a lo largo de la mañana y la tarde. Aunque hay algunas nubes dispersas, no se esperan lluvias ni cambios drásticos. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 15 grados, permitiendo disfrutar de un ambiente templado con una suave brisa que hará la sensación térmica bastante placentera.
Es un día ideal para pasear y disfrutar de actividades al aire libre. La tranquilidad del tiempo invita a salir a dar un paseo, ya sea solo o en compañía y aprovechar los encantos que ofrece la ciudad en esta jornada.