Hoy, 29 de noviembre de 2026, se espera un día mayoritariamente nuboso en toda la provincia de Barcelona, con brumas y bancos de niebla en la depresión central. Las temperaturas mínimas ascenderán ligeramente, mientras que las máximas seguirán estables. El viento será flojo y variable. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 29 de noviembre

Barcelona: cielo despejado y ambiente agradable

El cielo de Barcelona se despereza lento esta jornada, bañando la ciudad en suaves tonos azulados. La temperatura mínima se sitúa en 9 grados y aunque el viento será ligero, proveniente del oeste con 5 km/h, la humedad puede hacer que el ambiente se sienta algo cargado, superando el 90% en su punto más alto. Con la salida del sol a las 07:55, los barceloneses podrán disfrutar de una mañana sin posibilidades de lluvia, ideal para un paseo al aire libre.

Ya por la tarde, el termómetro ascenderá hasta alcanzar los 16 grados y aunque el viento mantendrá su calidez, la sensación térmica podría elevarse ligeramente, haciéndola más grata. El cielo se mantendrá despejado, permitiendo que el sol brille con fuerza hasta su oculta a las 17:22. En esta jornada tranquila y luminosa, el tiempo promete satisfacción para todos aquellos que busquen un respiro en la rutina.

L’ Hospitalet de Llobregat: cambios inminentes y ambiente inestable

En L’Hospitalet de Llobregat, la jornada comienza con un aire inestable que presagia cambios. Las nubes grises cubren el cielo y aunque el sol asoma tímidamente, la sensación de humedad en el ambiente ya sugiere que no será un día cualquiera. A medida que avanza la mañana, las temperaturas rondan los 8°C, pero se espera que suban hasta los 16°C, mientras el viento sopla suave pero constante.

Sin embargo, el contraste es notable entre la tranquilidad matutina y la tarde que se avecina. Con un aumento de las ráfagas de hasta 90 km/h y una probabilidad de lluvia que podría intensificarse, la sensación térmica puede desplomarse, dejando a muchos con frescura inusual para esta época. Una recomendación: mejor llevar paraguas y abrigarse, ya que el tiempo podría sorprender a más de uno.

Agradable día de sol y nubes en Badalona

Este 12 de octubre, Badalona amanece con un cielo parcialmente nublado, ofreciendo una agradable jornada. La temperatura mínima se situará en torno a los 7°C, aumentando a una máxima de 16°C por la tarde. Con una humedad relativa que alcanzará hasta el 90%, el ambiente se sentirá un poco pesado, pero no hay probabilidad de lluvia, lo que permite disfrutar de un día seco al aire libre.

A lo largo de la jornada, el viento soplará desde el noreste a una velocidad moderada de 5 km/h, con algunas ráfagas que podrían alcanzar los 15 km/h. El sol asomará a las 07:55 y se ocultará a las 17:22, brindando un total de casi diez horas de luz. Por la tarde, la sensación térmica se mantendrá cálida, lo que nos invita a aprovechar el tiempo.

Ambiente templado y agradable hoy en Sabadell

El tiempo en Sabadell se presenta estable y agradable a lo largo de la mañana y la tarde. Aunque hay algunas nubes dispersas, no se esperan lluvias ni cambios drásticos. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 15 grados, permitiendo disfrutar de un ambiente templado con una suave brisa que hará la sensación térmica bastante placentera.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de actividades al aire libre. La tranquilidad del tiempo invita a salir a dar un paseo, ya sea solo o en compañía y aprovechar los encantos que ofrece la ciudad en esta jornada.