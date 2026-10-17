Hoy, 17 de octubre de 2026, la provincia de Barcelona se viste de nubarrones, anticipando lluvias y tormentas que podrían ser intensas, sobre todo en el litoral. La mañana traerá brumas y nieblas en algunas zonas, mientras que el viento soplará de manera suave, aumentando su intensidad a medida que avance la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 17 de octubre

Barcelona: cielos cambiantes con probabilidad de lluvia

El cielo en Barcelona se despereza lento esta mañana, mientras el sol asoma tímidamente a las 08:05. Los primeros momentos del día serán frescos, con temperaturas rondando los 19 grados y una atmósfera que podría sentirse un poco pesada, dado el alto nivel de humedad. Aunque hay riesgo de lluvia durante las primeras horas, no será más que un convite suave, ya que las nubes se alternarán con claros en el horizonte.

A primera hora de la tarde, el ambiente cambia drásticamente. Las nubes se agrupan y la probabilidad de precipitaciones aumenta significativamente, arropando a la ciudad con la promesa de un buen chaparrón. Las temperaturas alcanzarán un pico de 24 grados, mientras que el viento, aunque leve, sopla desde el sureste a unos 10 km/h, creando una sensación térmica similar. La jornada se cerrará con un atardecer a las 19:07, marcando un día marcado por la danza de nubes y luces, un recordatorio de que la primavera ya está con nosotros.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes y chubascos intensos a la tarde

Las nubes se agolpan en el cielo, presagiando un día agitado en L’ Hospitalet de Llobregat. Al amanecer, el sol asoma tímidamente entre una atmósfera que ya huele a lluvia, con temperaturas que rondan los 18°C. A medida que avance la jornada, los chubascos se intensificarán, alcanzando una probabilidad del 100% por la tarde-noche, mientras el viento sopla del suroeste a 15 km/h, creando un ambiente fresco y dinámico.

La mañana se presenta con un cielo parcialmente nublado y temperaturas suaves, pero la situación cambiará drásticamente al mediodía. Con una sensación térmica que podría descender y una humedad relativa que sube hasta el 95%, será un día incómodo. Es recomendable salir con paraguas a mano y no olvidarse de una chaqueta, ya que las condiciones pueden volverse inestables en cualquier momento.

Ambiente fresco y lluvioso hoy en Badalona

Esta jornada en Badalona comienza con un amanecer marcado por un cielo cubierto y una probabilidad de lluvia que se eleva hasta el 70% durante la mañana. Las temperaturas rondarán los 17°C al inicio, ofreciendo una sensación térmica similar en un ambiente bastante húmedo. A medida que avance el día, las nubes darán paso a un cielo más gris y la probabilidad de lluvias incrementará hasta alcanzar el 100% por la tarde y noche, con máximas que llegarán a los 24°C.

El viento soplará del sur a una velocidad media de 10 km/h, aunque se esperan ráfagas de hasta 30 km/h, lo que podría resultar en un ambiente algo incómodo. Aunque la lluvia puede ser una compañía constante, el día contará con alrededor de 11 horas de luz, desde la salida del sol a las 08:05 hasta su ocaso a las 19:06, invitando a prepararse para un clima fresco y lluvioso.

Cielo nublado con lloviznas suaves en Sabadell

El tiempo en Sabadell se presenta mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 25 grados. Durante la mañana, es posible que se registren algunas lloviznas suaves, mientras que por la tarde la probabilidad de lluvia aumenta, transformando la jornada en un momento fresco y variable. El viento soplará de forma leve, aportando un toque de frescura.

Con el ambiente tranquilo que ofrece hoy, se sugiere aprovechar para pasear y disfrutar de actividades al aire libre. Un buen momento para conectar con el entorno y disfrutar de una tarde que puede ser muy agradable a pesar del cielo cubierto.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET