Ni Gran Vía ni La Rambla: el único tramo donde se podrá ver al Papa León XIV en el papamóvil en Barcelona

Barcelona está preparada para acoger a León XIV durante los días 9, 10 y 11 de junio. El ayuntamiento ha desplegado más de siete mil dispositivos policiales para poder coordinar la movilidad urbana y poder mantener la seguridad durante los actos agendados. La visita del Papa estará marcada por su estancia en distintos puntos clave de Barcelona.

Desde la Catedral de Barcelona y la Sagrada Familia hasta el Estadio Olímpico Lluís Companys. La única posibilidad que tendrá el gran público de saludar y estar cerca del Papa será en un tramo de la calle Rosselló de solo nueve manzanas. Este momento coincidirá con su recorrido previsto por el Eixample hasta la Sagrada Familia.

Martes 9 de junio

12:30 – Se espera que el Papa León XIV aterrice en El Prat, donde dará inicio a su agenda en Cataluña.

– Se espera que el Papa León XIV aterrice en El Prat, donde dará inicio a su agenda en Cataluña. 13:00 – Tiene programado presidir la Hora Media en la Catedral de Barcelona.

– Tiene programado presidir la Hora Media en la Catedral de Barcelona. 20:00 – El Papa participará, en el Estadio Olímpico de Lluís Companys, en una vigilia de oración donde habrá más de 40 mil personas.

Miércoles 10 de junio

10:50 – Tendrá lugar la visita al centro penitenciario de Brians 1.

– Tendrá lugar la visita al centro penitenciario de Brians 1. 12:00 – A mediodía será partícipe de la oración del Santo Rosario en la Abadía de Montserrat.

– A mediodía será partícipe de la oración del Santo Rosario en la Abadía de Montserrat. 13:00 – Tiene programada una comida con la comunidad benedictina de Montserrat.

– Tiene programada una comida con la comunidad benedictina de Montserrat. 16:30 – El Papa visitará la parroquia de Sant Augustí de Barcelona.

– El Papa visitará la parroquia de Sant Augustí de Barcelona. 19:30 – Se dará inicio al recorrido desde Eixample hasta la Sagrada Familia. Este será el acto donde el público de a pie tendrá más posibilidades de ver a Su Santidad.

Jueves 11 de junio

08:30 – El Papa abandona Barcelona para poner rumbo a Gran Canaria y seguir con su agenda.

Tráfico cortado

La zona del Eixample y la Sagrada Familia será la más afectada. El día 10 se produce el recorrido y el tráfico estará cortado desde ese mismo día a las 07:00 del mismo día hasta las 02:00 del día siguiente.

La Avenida Diagonal y la calle Rosselló permanecerán cerradas.

Pau Claris, Roger de Llúria, Bruc, Girona, Bailén, Roger de Flor y Nápoles también permanecerán cerradas.

Las calles en los entornos inmediatos de la Sagrada Familia estarán blindadas de seguridad.

En la zona de Ciutat Vella y Raval, se prohíbe la circulación y el aparcamiento desde las 07:00 del día hasta la medianoche del día 10.

Calle Hospital se verá afectada por la visita.

Las plazas de Gardunya y la plaza de San Agustín también estarán cerradas. Las calles adyacentes también se mantendrán cerradas.

El día 9 en la zona de Montjuïc, el tráfico estará blindado al tráfico privado a partir de las 12:00 del martes.