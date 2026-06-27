Festival Grec de Barcelona: programa completo, fechas, sedes y cómo comprar las entradas
El festival del Grec de Barcelona se celebra entre el 29 de junio y el 1 de julio
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El Festival Grec de Barcelona es todo un clásico del verano en la ciudad condal y este año regresa con una efeméride especial ya que se cumplen 50 años desde su primera edición en 1976. Durante varias semanas y prácticamente todo el mes de julio, la danza, el teatro, la música y más, se dan la mano en un festival cuya programación 2026 os ofrecemos a continuación.
El inicio oficial del Festival Grec Barcelona 2026 está fijado para el próximo lunes 29 de junio, pero el calendario no arranca de cero ese día, sino que ya hay espectáculo y obras que ya se están representando y otras que empiezan en cuestión de días, así que el ritmo va a más conforme se acerca julio. Pero con el programa completo ya publicado, es el momento en el que muchos empiezan a mirar qué ver y, sobre todo, a comprobar qué funciones siguen teniendo entradas disponibles. Toma nota porque estas son todas las fechas, programación y entradas para el festival de verano más popular de Barcelona.
Cuándo es el Festival Grec de Barcelona 2026
El Grec 2026 arranca el 29 de junio y se alarga hasta el 31 de julio, aunque parte de la programación ya está activa desde mediados de junio. Durante más de un mes, la ciudad funciona con un calendario continuo de espectáculos. Esto hace que no haya un único momento clave, sino varias semanas con propuestas distintas. Aun así, los primeros días de julio y los espectáculos en el Teatre Grec suelen concentrar una buena parte de la atención.
Programa completo del Festival Grec 2026
La programación del 50 aniversario incluye más de 80 espectáculos. Este es el desglose por bloques:
Teatro
- «La ruta» (Teatre Akadèmia, 17 junio – 5 julio)
- «L’albada» (Teatre La Biblioteca, 22 junio – 31 julio)
- «Avi, et trauré d’aquí» (Sala Atrium, 25 junio – 5 julio)
- «La truita» (Teatre Poliorama, 27 junio – 8 agosto)
- «L’òpera de tres rals» (Teatre Grec, 29 junio – 1 julio)
- «Anatomia de Ricard» (Sala Beckett, 20 junio – 26 julio)
- «El retrato de Dorian Gray» (Teatre Romea, 30 junio – 2 agosto)
- «Factory» (Heartbreak Hotel, 30 junio – 31 julio)
- «André y Dorine» (Teatre Condal, 1 – 9 julio)
- «El número setze…» (Sala Beckett, 1 julio – 2 agosto)
- «Grans bardisses» (Teatre Lliure, 1 – 3 julio)
- «Primera llei de Newton» (La Villarroel, 1 julio – 2 agosto)
- «Ophelia’s got talent» (Teatre Lliure, 2 – 3 julio)
- «Nosaltres, mortals» (Teatre Eòlia, 3 – 12 julio)
- «Bovary» (TNC, 4 – 5 julio)
- «El corazón de Ester» (Mercat de les Flors, 5 – 7 julio)
- «Mi madre y el dinero” (Teatre Lliure, 7 – 8 julio)
- «Spafrica» (Fundació Brossa, 7 – 8 julio)
- «La fortaleza» (Teatre Lliure, 9 – 10 julio)
- «Nascuts lliures» (TNC, 9 – 19 julio)
- «No miris» (CCCB, 9 – 10 julio)
- «La verdadera historia de Ricardo III» (Teatre Grec, 10 – 11 julio)
- «Solitudes» (Teatre Condal, 10 – 19 julio)
- «Wasted land» (Teatre Lliure, 10 – 11 julio)
- «“L’última entrevista» (Sala Atrium, 14 – 31 julio)
- «L’esquerda en el món» (Sala Versus, 15 – 26 julio)
- «El pacte de l’oblit» (Teatre Lliure, 15 – 16 julio)
- «Muljil» (Teatre Lliure, 15 – 16 julio)
- «“La Júlia i el tauró» (saT!, 16 – 17 julio)
- «Opus cero» (Antic Teatre, 16 – 19 julio)
- «Mosques» (Sala Flyhard, 20 julio – 7 agosto)
- «Forever» (Teatre Condal, 22 julio – 2 agosto)
Danza
- Andrea Peña & Artists (Mercat de les Flors, 4 – 5 julio)
- Mal Pelo (Teatre Grec, 6 – 7 julio)
- Pau Aran (CCCB, 6 – 7 julio)
- Lasadcum (MUHBA, 7 – 8 julio)
- Mabel Olea (Casa Montjuïc, 8 – 10 julio)
- Núria Guiu (La Caldera, 9 – 11 julio)
- Pepe Lolo (Antic Teatre, 9 – 12 julio)
- Thomas Noone Dance (saT!, 9 – 10 julio)
- Aurora Bauzà & Pere Jou (L’Auditori, 10 – 11 julio)
- Lorena Nogal (Mercat de les Flors, 10 – 11 julio)
- Sung Im Her (Mercat de les Flors, 14 – 15 julio)
- Anne Teresa De Keersmaeker (Teatre Grec, 16 – 17 julio)
- Leandro de Souza (La Caldera, 16 – 17 julio)
Música
- Carlos de Jacoba (Paral·lel 62, 1 julio)
- Amore (Fundació Joan Miró, 4 julio)
- Bachcelona (9 julio)
- Les flors prohibides (Teatre Grec, 13 julio)
- Desvarío (Nou Barris, varias fechas)
- Arrels de llum (Sagrada Família, 17 julio)
- Human Requiem (Saló del Tinell, 18 – 19 julio)
- Yerai Cortés (Teatre Grec, 19 julio)
- Canciones del Grec (Teatre Grec, 20 julio)
- Walid Ben Selim (Teatre Grec, 21 julio)
- Yamato (Sala Apolo, 22 julio – 2 agosto)
- Roger Mas i Cobla (Teatre Grec, 22 julio)
Circo
- Insula (Antic Teatre, 2 – 5 julio)
- Pyykki (saT!, 2 – 3 julio)
- Secrets (Mercat de les Flors, 10 – 12 julio)
- Compañía Xampatito Pato (Teatre Lliure, 11 – 12 julio)
- Ceramic Circus (Mercat de les Flors, 14 – 15 julio)
- Circ d’Hivern (Mercat de les Flors, 18 – 19 julio)
Performance, cine y otros
- Corocuerpo (Museu Tàpies, 4 y 6 julio)
- Creer en las máscaras (CCCB, 4 – 5 julio)
- El bicho (Liceu, 4 – 5 julio)
- Creació i museus (varios espacios, 9 – 25 julio)
- Flores para Antonio (Sala Montjuïc, 10 julio)
- Cinemateatre (CCCB, 12 y 20 julio)
- Evento 50 aniversario Grec (Teatre Grec, 8 julio)
Sedes del Festival Grec de Barcelona
El Teatre Grec de Montjuïc es el espacio más emblemático, pero no el único. El festival se reparte por toda la ciudad, con sedes como el Teatre Lliure, Mercat de les Flors, CCCB, Teatre Romea, Condal o Antic Teatre, entre muchas otras. En total, cerca de 40 espacios participan en esta edición, lo que convierte al Grec en un festival completamente distribuido por Barcelona.
Cómo comprar las entradas del Festival Grec
Las entradas ya están a la venta y se pueden comprar directamente en la web oficial del festival. También están disponibles en Tiquet Rambla y en las taquillas de cada teatro. En una edición como esta, con el 50 aniversario, muchos espectáculos están teniendo alta demanda, así que conviene no esperar demasiado.