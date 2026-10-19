Cielo cubierto en toda la provincia de Barcelona, con chubascos y tormentas localmente fuertes a partir de la tarde, especialmente en el litoral y prelitoral. Las temperaturas se mantendrán estables y el viento moderado del noreste disminuirá a flojo. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 19 de octubre

Barcelona: tarde inestable con lluvia y nubes

El cielo de Barcelona se despereza lento esta jornada, mostrando un manto gris que parece anticipar sorpresas. Con un viento del noreste soplando suavemente a 5 km/h, la mañana se presenta fresca, con temperaturas alrededor de los 16 grados y una sensación térmica que podría incluso descender un poco más. Sin embargo, no hay margen para la alegría; las luces del día traerán consigo una lluvia intermitente que nos acompaña desde el amanecer y no tiene intención de cesar hasta caer la noche.

Ya por la tarde, el cielo se mantendrá inquieto, engalanado en matices de nubes más densas que, junto con la humedad relativa que alcanzará niveles elevados, nos darán una atmósfera algo pesada. Las temperaturas rozarán los 20 grados, aunque la sensación térmica se elevará hasta los 21, brindándonos un leve respiro justo cuando el sol se despida a las 19:04. Así que, quienes salgan a disfrutar de la ciudad, quizás deban contemplar la posibilidad de un paraguas como compañero de paseo.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y lluvias intensas

Las nubes grises se ciernen sobre L’ Hospitalet de Llobregat, creando una atmósfera de expectativa ante un día que promete ser tumultuoso. Desde primeras horas, la brisa comienza a soplar con fuerza, mientras la lluvia se prepara para hacer su entrada triunfal, dando vida a un paisaje que podría cambiar en un instante.

Por la mañana, el cielo se presenta cubierto y la temperatura mínima ronda los 14°C, pero la tarde-noche no aliviará la situación, ya que las precipitaciones serán intensas y continuas, con una probabilidad de lluvia del 100%. A pesar de que el viento sopla a una modesta velocidad de 5 km/h, las rachas pueden alcanzar hasta 30 km/h. Con una humedad máxima del 95%, es recomendable llevar paraguas y abrigo si se planea salir hoy.

Ambiente lluvioso y nublado hoy en Badalona

Esta jornada en Badalona se presenta muy lluviosa, con un 100% de probabilidad de lluvia tanto por la mañana como en la tarde-noche. Desde el amanecer, cuando el sol saldrá a las 08:07, podremos notar un cielo mayormente cubierto, lo que dará paso a un ambiente pesado debido a la alta humedad, que alcanzará un 95%. Las temperaturas oscilarán entre los 15°C y 21°C, haciendo que la sensación térmica se mantenga similar a la máxima prevista.

A medida que avance el día, la lluvia será persistente y afectará nuestros planes al aire libre. El viento soplará desde el este a una velocidad media de 10 km/h, pudiendo llegar a ráfagas de hasta 30 km/h en los momentos más intensos de la tormenta. Con el sol poniéndose a las 19:03, disfrutaremos de unas 11 horas de luz, aunque la lluvia y la nubosidad oscurecerán la jornada.

Ambiente variable con nubes y claros en Sabadell

La jornada se presenta con un tiempo variable, alternando momentos de nubes y claros durante la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán templadas, rondando los 18 grados como máxima y aunque hay posibilidades de lluvia, se espera que no afecten de forma significativa.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas con tranquilidad, ya que el ambiente se sentirá agradable y sin inclemencias que interrumpan la rutina diaria.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET