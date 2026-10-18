El cielo se presentará cubierto en toda la provincia, con chubascos y tormentas localmente fuertes durante la madrugada. A lo largo del día, se prevén lluvias de menor intensidad en buena parte de la región, mientras las temperaturas sufrirán un notable descenso. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 18 de octubre

Barcelona: nubes grises y lluvias persistentes todo el día

El cielo de Barcelona se despereza con un gris inquietante, presagiando un día de lluvias abundantes y persistentes. Desde la madrugada hasta bien entrada la tarde, la ciudad se verá envuelta en un manto húmedo que dificultará cualquier plan al aire libre. Las temperaturas, que oscilarán entre los 17 y 20 grados, se sentirán más frías debido a la alta humedad, que hará que el ambiente sea pesado.

Ya por la tarde, las nubes seguirán su reinado y aunque la lluvia podría dar una tregua fugaz, no será suficiente para escapar de la inclemencia del tiempo. Con el sol oculto tras un velo gris, los barceloneses deberán prepararse para un regreso a casa empapado en sorpresas pluviales. La puesta del sol, que tendrá lugar a las 19:05, será un simple recordatorio de que el día ha sido un constante vaivén de precipitaciones, un ciclo del que poco se esperaba al amanecer.

L’ Hospitalet de Llobregat: ambiente inestable con lluvias intensas

La mañana despierta en L’ Hospitalet de Llobregat con un aire fresco que presagia cambios inminentes. Nubes grises cubren el cielo, creando un ambiente sombrío que indica que el día no será cualquiera. A medida que avanza la jornada, el viento empezará a soplar con más fuerza y se esperan lluvias intensas, especialmente desde el mediodía, elevando la probabilidad de precipitaciones al 100%.

Mientras la temperatura ronda entre los 16 y 20 grados, la tarde promete ser más inestable que la mañana, con un notable descenso térmico y una humedad que alcanzará el 90%. Además, se anticipan ráfagas que pueden superar los 30 km/h. Ante este panorama, la recomendación es clara: es mejor no olvidar el paraguas y prepararse para un día de inclemencias.

Jornada lluviosa y fresca en Badalona

A medida que amanece en Badalona, el cielo se presenta cubierto y la probabilidad de lluvia alcanza un notable 100%, lo que sugiere que la jornada se verá marcada por chubascos continuos. Las temperaturas iniciales rondarán los 18°C, pero la sensación térmica podría descender a 16°C debido a la alta humedad, que alcanzará el 85%. Con una suave brisa del norte, que soplará a 5 km/h y algunas ráfagas, el ambiente se sentirá algo pesado durante las primeras horas.

A medida que avancemos hacia la tarde, las condiciones no mejorarán, ya que la lluvia persistirá con la misma intensidad. Con una temperatura máxima de 19°C, el día se mantendrá fresco y húmedo y el cielo seguirá cubierto. El sol hará su aparición a las 08:06, pero se ocultará a las 19:05, dejándonos con cerca de 11 horas de luz que no lograrán iluminar una jornada marcada por las precipitaciones.

Cielo nuboso con posibilidad de gotas en Sabadell

El tiempo se presenta estable y templado, con un cielo nuboso que podría traer algunas gotas a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 18 grados, con un viento leve que apenas ofrecerá molestias.

Aprovechar el día será fácil, invitando a pasear o realizar actividades al aire libre. La atmósfera tranquila se presta para disfrutar de un café en una terraza o simplemente relajarse en un parque cercano.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET