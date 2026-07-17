La Policía tumba seis barracas en una nueva entrada a Son Banya y se lleva droga, dinero y viagra

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en el transcurso de una nueva operación policial, desarrollada de manera conjunta con la Policía Local de Palma, contra las infracciones urbanísticas en el poblado de Son Banya.

El despliegue policial se ha llevado a cabo a lo largo de la tarde de este viernes, según han informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares y el Ayuntamiento de Palma.

Los agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) han detenido a al menos un hombre y han intervenido diversas cantidades de heroína, cocaína, base de cocaína, marihuana, hachís y medicamento para disfunción eréctil.

También se han incautado dinero en efectivo y útiles para la venta y distribución de sustancias estupefacientes, ha detallado la Jefatura de Policía.

A lo largo de los últimos meses las fuerzas y cuerpos de seguridad, de la mano de técnicos municipales, han llevado a cabo diversas operaciones en Son Banya.

Aunque en buena parte de ellas se han detenido a personas por tráfico de drogas y se han intervenidos estupefacientes, también han estado enfocadas en combatir las infracciones urbanísticas que se dan de forma reiterada en el poblado.

Hace exactamente un mes de la última operación policial especial en Son Banya. Ni pantallas gigantes, ni aficionados celebrando goles. En Son Banya, la fiebre futbolera se tradujo en una llamativa estrategia de marketing para el narcotráfico. Los principales puntos de venta de droga del poblado fueron bautizados con nombres tan reconocibles como Real Madrid, F.C. Barcelona o Selección Española, una improvisada Fan Zone donde el único campeonato que se disputaba era el del tráfico de estupefacientes.

La singular creatividad de algunos residentes del poblado no había pasado desapercibida. Desde hacía meses, los diferentes narcopisos y puntos de venta habían sido tematizados con nombres fácilmente identificables. Además de las referencias futbolísticas, también existen otros enclaves conocidos como El Barco, Los Pájaros o España, una especie de callejero alternativo que, lejos de servir como atractivo turístico, facilitaba la orientación de compradores y vendedores dentro del entramado del poblado.

Sin embargo, este peculiar sistema de identificación encontró un rival mucho menos festivo: un amplio operativo policial en Son Banya diseñado para golpear el corazón del narcotráfico en Palma. La operación, desarrollada de forma conjunta por la Policía Nacional y la Policía Local de Palma, perseguía un doble objetivo: desmantelar los principales puntos de venta de droga y acabar con las construcciones ilegales que durante años han servido de soporte físico a esta actividad.