Una menor queda inconsciente tras una brutal pelea multitudinaria entre adolescentes en un parque de Palma

Una violenta pelea entre dos menores ha encendido todas las alarmas en Palma después de que una de las adolescentes quedara inconsciente sobre el suelo tras una agresión ocurrida en un parque de la barriada de Son Oliva. La escena, presenciada por más de una veintena de jóvenes, fue grabada con teléfonos móviles por numerosos asistentes, mientras algunos de ellos impedían incluso que otras chicas intervinieran para poner fin a la pelea.

Los hechos ocurrieron recientemente en este parque de la capital balear, convertido durante varios minutos en el escenario de una pelea callejera protagonizada por dos chicas de una edad que, según las primeras informaciones, no superaría los 16 años.

Lejos de intentar frenar la situación, la mayoría de los presentes optó por sacar sus teléfonos móviles para grabar la agresión. Las imágenes, que ya circulan por diferentes canales y redes de mensajería, muestran cómo ambas adolescentes se golpean violentamente, se empujan, se agarran del pelo y caen repetidamente al suelo ante la mirada de decenas de espectadores.

Según se aprecia en la grabación, la pelea se prolonga durante más de un minuto sin que prácticamente nadie intervenga para detenerla. En varios momentos, algunas jóvenes intentan acercarse para separar a las implicadas, pero otras adolescentes las sujetan y les impiden acceder, permitiendo que la agresión continúe.

La situación alcanza su momento más dramático cuando una de las menores cae al suelo y permanece inmóvil durante unos instantes, aparentemente inconsciente, mientras el resto de los presentes continúa observando la escena. Solo después de varios segundos algunas personas se acercan para comprobar su estado.

Las imágenes han provocado una profunda preocupación por la violencia exhibida y, sobre todo, por la actitud de quienes presenciaban la pelea. En lugar de solicitar ayuda o tratar de poner fin a la agresión, muchos de los asistentes se limitaron a grabar lo ocurrido con sus teléfonos móviles, un comportamiento que los expertos vienen advirtiendo desde hace años y que convierte este tipo de peleas en auténticos espectáculos difundidos posteriormente en redes sociales.

El vídeo íntegro de los hechos ya ha sido remitido, sin pixelar, a la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, que será la encargada de analizar las imágenes e identificar tanto a las dos menores implicadas como al resto de personas que aparecen en la grabación para determinar si existieron posibles responsabilidades penales o administrativas.

Los investigadores deberán esclarecer ahora si la pelea había sido concertada previamente, una práctica cada vez más frecuente entre grupos de adolescentes, en la que las agresiones se organizan con antelación para ser grabadas y difundidas posteriormente a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería.

La investigación también tratará de determinar si las menores implicadas precisaron asistencia sanitaria y si alguna de las personas presentes pudo incurrir en una conducta sancionable al impedir que terceros auxiliaran a la víctima o evitaran que continuara la agresión.

Este nuevo episodio vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por el incremento de las peleas entre menores y por el fenómeno de la denominada violencia grabada, en la que el teléfono móvil se convierte en protagonista y la obtención de imágenes parece imponerse, en ocasiones, a la necesidad de auxiliar a quien está siendo agredido.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para esclarecer completamente lo ocurrido en Son Oliva y depurar las responsabilidades que pudieran derivarse de unos hechos que han generado una gran inquietud entre los vecinos de la barriada y que vuelven a situar el foco sobre la violencia juvenil en la capital balear.