En lugar de una discoteca tradicional: en el verano de 2026, a todo el mundo le encantará el club Amok en Mallorca

Llega el verano y las islas Baleares vuelven a convertirse en las grandes protagonistas del turismo en España. Para quienes buscan calas de aguas cristalinas, restaurantes donde comer rico, atardeceres espectaculares y planes que continúan cuando cae el sol, Mallorca sigue siendo uno de los destinos favoritos.

Pero más allá de los clásicos de siempre, cada temporada aparecen nuevas propuestas que consiguen sorprender incluso a quienes ya creen conocer la isla. Lejos de las discotecas tradicionales, cada vez más personas apuestan por espacios con conceptos diferentes, experiencias más cuidadas y una identidad propia sin necesidad de pagar una fortuna por una noche que realmente merezca la pena.

Entre todas las opciones que empiezan a hacerse un hueco en el mapa del ocio mallorquín, hay una que destaca por encima del resto: Amøk.

El club acaba prácticamente de aterrizar en Mallorca y ya se ha convertido en uno de los grandes nombres de la temporada. Sus fundadores aseguran que esto es solo el principio de un proyecto que busca situar la isla en el mapa internacional de la música electrónica.

Amøk Mallorca: el nuevo templo de la música electrónica que quiere cambiar la noche en la isla

Ubicado en un espacio cargado de historia, Amøk nace con una idea clara: crear algo más que una discoteca. El proyecto recupera el antiguo espacio donde se encontraba Esforgaral, un lugar conocido por sus fiestas singulares y su estética transgresora, para transformarlo en una propuesta completamente renovada.

El resultado es un club con dos ambientes diferenciados: un escenario interior y otro exterior, diseñados para acompañar diferentes momentos de la noche y ofrecer una experiencia más inmersiva.

Desde su apertura, Amøk ha conseguido reunir a algunos de los nombres más destacados de la música electrónica nacional e internacional, consolidándose como un punto de encuentro para artistas y amantes del género.

Su programación de verano 2026 incluye grandes nombres como Paul van Dyk, Jamie Jones, Claptone, Jan Blomqvist o Jonas Blue, además de propuestas vinculadas al house, techno, sonidos melódicos y música urbana.

Razones por las que Amøk se ha convertido en el club del verano

Aunque acaba de llegar a la isla, Amøk ya ha conseguido diferenciarse gracias a una combinación difícil de encontrar: un espacio con historia reinventado desde cero, una programación internacional y una apuesta por crear una experiencia que va más allá de salir de fiesta. Su nombre, elegido por los propios fundadores, refleja precisamente esa intención de romper con lo establecido y construir una identidad propia.

Además de recuperar un lugar mítico de la noche mallorquina, el club cuenta con una arquitectura singular, con un antiguo teatro reconvertido en un espacio de grandes dimensiones, un escenario de 700 metros cuadrados y una propuesta de sonido envolvente que busca que cada noche sea diferente.

A esto se suma un ambicioso futuro proyecto de Beach Club con capacidad para miles de personas, que podría convertir a Amøk en uno de los grandes referentes del ocio mediterráneo. Detrás del proyecto hay también una red de profesionales vinculados a la música, la hostelería y el entretenimiento internacional, algo que explica por qué desde sus inicios la mirada del club está puesta mucho más allá de Mallorca.

La nueva forma de vivir la noche en Mallorca

Para Recardo Patrick, socio del proyecto y figura reconocida de la industria musical tras su paso por Sweet Sensation, Amøk nace con una idea clara: evolucionar constantemente.

“El club es un proyecto orgánico que evoluciona constantemente”, explica, destacando que su ubicación, el sonido y los espacios abiertos son algunos de los elementos que lo hacen diferente.

Además, el club apuesta por convertirse en un punto de encuentro internacional donde personas de diferentes países compartan su pasión por la electrónica.