Ibiza recauda más de dos millones de euros en dos años en multas por alquiler vacacional ilegal

El Consell de Ibiza ha recaudado más de dos millones de euros en dos años (2024-2025) por alquiler vacacional ilegal, frente a los apenas 77.672 euros registrados en 2016 por el anterior gobierno insular de izquierdas.

Así se ha hecho público en la denominada Mesa contra el Intrusismo, que ha contado con la participación de las principales plataformas digitales de alojamiento turístico, Airbnb, Booking, Holidu, Vrbo así como la Asociación Nacional de Plataformas de Alquiler Turístico, administraciones públicas, cuerpos de seguridad, patronales y agentes sociales, consolidándose como un espacio de coordinación para abordar todas las iniciativas en práctica contra la oferta turística ilegal en la isla.

Durante la sesión también se han presentado datos actualizados sobre el perfil del infractor. El 45% corresponde a propietarios que comercializan directamente su vivienda, mientras que el 25% son arrendatarios que ofrecen el inmueble -en el 60% de los casos con conocimiento del propietario-.

El perfil de comercializador exclusivo representa el 7% y el de propietarios que no comercializan directamente, el 23%.

Por nacionalidad, se mantiene una distribución equilibrada, con un 52% de personas de nacionalidad española frente a un 48% de origen extranjero o no determinado, destacando la nacionalidad italiana (14,4%), británica (7,2%) y alemana (5,6%).

Desde el punto de vista de la residencia, el 75,2% de las intervenciones corresponden a personas residentes en Baleares, lo que confirma el fuerte componente local de esta actividad.

Por último, en cuanto a la tipología jurídica, predominan claramente las personas físicas, que representan el 86,4% de las intervenciones, frente a un 13,6% de personas jurídicas.

El presidente del Consell de Ibiza del PP, Vicent Marí, ha destacado que «el trabajo conjunto con todas las administraciones, el sector y las plataformas está dando resultados reales y medibles en la lucha contra el intrusismo», y ha remarcado que «hoy Ibiza dispone de un sistema de control mucho más eficaz que hace unos años, capaz de detectar y actuar en cuestión de horas ante la oferta ilegal».

La sesión se ha estructurado en torno al balance de actuaciones de 2025, la definición del plan de trabajo para 2026 y el análisis de la situación del registro único.

En relación al balance, los datos aportados por Mabrian reflejan un escenario de estabilidad en el volumen de oferta ilegal en plataformas online desde el inicio del año.

Esta evolución no responde a una menor presión, sino a un sistema de contención sostenido basado en la colaboración con las plataformas, la continua monitorización del mercado y la reducción de los plazos de actuación, lo que permite el bloqueo de anuncios en aproximadamente 48 horas desde su detección.

Precinto de inmuebles

Este trabajo se complementa con una intensa actividad inspectora. Desde enero de 2025 se han iniciado 262 expedientes sancionadores (211 muy graves y 51 graves), se han ejecutado 10 precintos, con cuatro más en tramitación.

El conseller de Ordenación Turística y Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, ha subrayado que «hemos pasado de un modelo reactivo a un sistema de control permanente del mercado basado en datos y tecnología», y ha añadido que «la combinación de inspección digital, cooperación con plataformas y acción sancionadora nos permite actuar cada vez con mayor rapidez y eficacia».

De cara a 2026, el Consell refuerza el modelo de inspección digital como eje central de la estrategia, apostando por la detección temprana de anuncios, la verificación automatizada de la información publicada y una respuesta operativa cada vez más ágil.