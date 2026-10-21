Ibiza y el negocio de los pisos patera: camas a 300 euros al mes en una vivienda con hasta 70 literas

Ibiza y el negocio de los pisos patera: camas a 300 euros al mes en un inmueble con hasta 70 literas. Está ubicado en un local en la avenida Doctor Fleming de la localidad de Sant Antoni, y fue detectado por el servicio de inspección de vivienda de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern y la Policía Local de Sant Antoni de Portmany, en colaboración con la Guardia Civil.

Los agentes comprobaron la instalación de unas 70 literas y la presencia de al menos entre 20 y 30 personas que, según las actuaciones realizadas, pernoctaban en distintas estancias del inmueble. Según las personas entrevistadas, el importe medio que abonaban por el alojamiento era de unos 300 euros mensuales.

El operativo desplegado ha llevado a cabo varios dispositivos de inspección de viviendas y locales con el objetivo de comprobar las condiciones de habitabilidad y ocupación de distintos inmuebles del municipio. En total, estos dispositivos han inspeccionado alrededor de 60 inmuebles.

Asimismo, en la calle Sant Antoni, se inspeccionaron cuatro viviendas en las que se observaron numerosas literas. Según las comprobaciones efectuadas, en cada uno de los cuatro pisos visitados habría unas 30 literas y una elevada ocupación. En total, estaban instaladas en todo el edificio entre 120 y 130 literas. También se visitaron locales en otras zonas y en uno de estos inmuebles se constató su uso como espacio para dormir, con una ocupación estimada de entre cinco y seis personas.

Los agentes entrevistaron a las personas residentes y también recabaron información sobre las condiciones de alojamiento y el pago de alquileres.

Toda la documentación recopilada se ha trasladado a los servicios competentes para su valoración y para determinar las posibles actuaciones y la posible apertura de los expedientes sancionadores que correspondan en materia de vivienda y habitabilidad.

Varias de estas inspecciones se inician a raíz de actuaciones de los Agentes de Intrusismo y Convivencia (AIC) de Sant Antoni para detectar posibles alquileres turísticos ilegales y otras situaciones que puedan requerir una intervención administrativa. Asimismo, forman parte del trabajo de colaboración con el Consell de Ibiza en el marco del Plan contra el Intrusismo.

El Ayuntamiento ha agradecido la colaboración y gran trabajo realizado por el personal asignado a la isla de Ibiza desde la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern de les Illes Balears, así como la ayuda de la Guardia civil, que han trabajado conjuntamente con los agentes de la Policía Local en las inspecciones de inmuebles que podrían presentar condiciones inadecuadas de habitabilidad.

Asimismo, el Consistorio agradece la colaboración ciudadana y recuerda la importancia de comunicar cualquier posible caso de alquiler turístico ilegal o de infravivienda para facilitar las labores de comprobación e inspección.

Los avisos pueden realizarse a través de la aplicación Línea Verde, en la pestaña específica de alquileres turísticos ilegales, o llamando directamente a la Policía Local de Sant Antoni al 971 340 830.

El Govern, a través de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, tiene abierto también un canal de denuncias en el portal web de la CAIB, con el que la ciudadanía cuenta con una vía para comunicar posibles irregularidades en materia de viviendas.