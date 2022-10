Gordillo evita el quirófano y estará entre ocho y diez semanas de baja

Jesús Gordillo no pasará por el quirófano. Los servicios médicos del Mallorca Palma Futsal han decidido optar por un tratamiento conservador y evitar la cirugía tras analizar la fractura del quinto metatarsiano que sufre en el pie derecho. El doctor Miquel Mas ha examinado al jugador en los últimos días y la decisión médica es no intervenir ya que la fractura que sufre es íntegra y sin desplazamiento y la cirugía no garantiza más beneficios que un tratamiento conservador, además de que el plazo de recuperación es prácticamente similar.

El jugador estará de baja un plazo aproximado de entre ocho y diez semanas por lo que se perderá el debut en Champions a finales de este mes y la siguiente fase en caso de que el equipo se clasifique. La idea es que pueda estar con el equipo a finales de año si la evolución de la lesión ha sido la esperada.

Gordillo se lesionó en su debut con España en el partido frente a Finlandia tras recibir un duro golpe de un rival. Las pruebas diagnosticaron una fractura del quinto metatarsiano del pie derecho y seguidamente regresó a palma para ponerse en manos de los servicios médicos del club y determinar el camino a seguir más indicado. El jugador no pasará por el quirófano y tendrá el pie inmovilizado durante varias semanas antes de iniciar la rehabilitación.

El joven pívot estaba viviendo un crecimiento notable con el primer equipo tras marcar en el último partido frente al Movistar Inter y con la llamada de la selección absoluta. Este miércoles presenció el entrenamiento para ver a sus compañeros, que le animaron en este primer revés importante que recibe en su carrera deportiva.