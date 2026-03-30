La Fira d’Andratx mantiene su ambiente festivo en las calles pese al fuerte viento

La Fira d’Andratx ha rezumado este domingo ambiente festivo en las calles de la localidad a pesar del fuerte viento. Durante todo el día, vecinos y visitantes disfrutaron de una programación variada que combinó tradición, cultura, gastronomía y actividades familiares en espacios como el Passeig de Son Mas, la calle Son Lluis y los alrededores del Ayuntamiento.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la celebración del FolkAndratx Festival, que reunió a numeroso público en la terraza Barba-roja con una muestra de música y baile tradicional, consolidándose como una de las propuestas culturales más relevantes del programa, destaca el consistorio andritxol en un comunicado.

Asimismo, la tradición tuvo un papel protagonista con actividades como el concurso de motosierra que, como en otras ediciones, congregó a numerosos aficionados, así como el mercado artesanal, ubicado en las inmediaciones de Castell Son Mas, que registró una notable afluencia durante toda la jornada.

En el ámbito gastronómico, la XIII Jornada Gastronómica, celebrada en el Passeig de Son Mas, permitió poner en valor la cocina local, con una destacada participación tanto de establecimientos como de público.

La jornada arrancó con la recepción de autoridades en el Ayuntamiento de Andratx, encabezada por la alcaldesa Estefanía Gonzalvo, junto a otras autoridades del Govern, Consell y municipales.

Tras la recepción, las autoridades visitaron la exposición De l’ametller a la taula, donde los propios alumnos fueron los encargados de guiar la muestra. Posteriormente, recorrieron el mercado artesanal y la muestra de animales, finalizando su visita con la asistencia a la muestra de música y baile tradicional del FolkAndratx Festival.

No obstante, la organización se vio obligada a suspender algunos de los actos previstos en la agenda debido a las condiciones meteorológicas adversas, entre ellos la exposición de Classic Riders y coches Drift, la zona infantil (talleres, pintacaras y zona de aventura), el concurso de doma de caballos y la exhibición ecuestre.

Estefanía Gonzalvo destacó «la gran participación y el ambiente vivido durante toda la jornada, que reflejan el arraigo y la importancia de la Fira d’Andratx para el municipio», y puso de relieve que esta feria «es una muestra de nuestra identidad, de nuestras tradiciones y del trabajo conjunto de todo el pueblo para mantenerlas vivas».