El dueño de un bar de Palma agrede con una barra metálica a un cliente por moroso y lo deja ensangrentado

Pánico el que se vivió el pasado sábado en un bar de la barriada palmesana del Rafal. La Policía Local ha detenido al propietario del local, un hombre de 38 años origen chino, amenazar de muerte y agredir con una barra metálica a un cliente que le debía dinero.

Los hechos ocurrieron durante la noche del pasado sábado 9 de mayo cuando el cliente, que estaba bajo los efectos del alcohol, entró en el local. En ese momento, el dueño le reclamó el pago de una deuda por varias bebidas que había consumido días atrás, según ha informado el cuerpo municipal.

La víctima, un español de 46 años, se negó a abonar tal cantidad y abandonó el bar. Sin embargo, lejos de quedarse de brazos cruzados, inició un enfrentamiento verbal con el presunto moroso para posteriormente amenazarlo de muerte con cuchillo.

Debido a la tensa situación que se había formado en cuestión de pocos minutos, la mujer del dueño del establecimiento medió y consiguió convencer a su marido de que regresara al interior del bar.

De esta manera, la mujer intentó persuadir a la víctima para que se marchara de la terraza, a lo que este replicó empujándola y tirándola al suelo. Al presenciar esta agresión, el propietario del establecimiento golpeó al cliente con una barra metálica y le causó una brecha en la cabeza.

El cliente terminó sangrando de forma abundante y tuvo que ser atendido por los servicios de emergencias. Por su parte, los agentes intervinieron la barra metálica, de 77 centímetros, y el cuchillo, de 21 centímetros de hoja, que el sospechoso había esgrimido durante la disputa.

También revisaron las cámaras de seguridad, que captaron la pelea y ambas agresiones. El propietario fue detenido como supuesto autor de un delito de lesiones y otro de amenazas y puesto a disposición de la Policía Nacional.

La víctima fue informada sobre los pasos a seguir para denunciar la agresión. A la mujer también le explicaron qué tenía que hacer para denunciar el supuesto delito de maltrato de obra sufrido y el de estafa derivado de los impagos.