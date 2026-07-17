Disparos, coartadas falsas y un fugado en Albania: el misterioso tiroteo de Ibiza que resultó ser una guerra entre narcos

La madrugada del 21 de junio de 2024, las puertas del Hospital Can Misses de Ibiza se convirtieron en el escenario de un sombrío misterio cuando un vehículo abandonó a toda velocidad a un hombre gravemente herido, con dos impactos de bala en el cuerpo. Ante la gravedad de sus lesiones, la víctima tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital Universitario Son Espases para ser intervenida.

En un primer momento, el conductor identificado y la propia víctima intentaron desviar la atención de los investigadores de la Guardia Civil con una historia que parecía sacada de un delito común. Los dos hombres aseguraron que habían acudido a una zona de Sant Josep con la intención de ocupar o robar en una vivienda, donde supuestamente fueron sorprendidos por un desconocido que abrió fuego contra ellos.

Sin embargo, los agentes del Área de Delitos contra las Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial en Baleares no tardaron en dudar de esta versión. En el marco de la llamada operación ‘Vlad Ib’, la investigación comenzó a desgranar una coartada perfectamente ensayada para ocultar una realidad mucho más peligrosa: el verdadero motivo de su presencia en el lugar no era un robo al azar, sino un violento «vuelco» de drogas pactado con una organización criminal de origen albanés.

Detrás de los disparos que casi le cuestan la vida a la víctima no había un propietario asustado, sino un miembro clave del engranaje de esta red criminal internacional. El autor de la agresión era el encargado de dar seguridad en una lujosa propiedad que la organización utilizaba cerca del lugar de los hechos, un rol de vigilancia que defendió con fuego real antes de emprender una huida inmediata de la isla de Ibiza para refugiarse en su país de origen, Albania.

Tras meses de intensas pesquisas y rastreos internacionales coordinados desde el Instituto Armado, la justicia española emitió una Orden Internacional de Detención que finalmente dio sus frutos. El pasado 9 de junio, la colaboración estrecha entre la Guardia Civil y la Policía de Albania culminó con la localización y detención del fugitivo en territorio albanés.

A día de hoy, el investigado permanece bajo custodia en su país natal a la espera de que se concrete su extradición a España, donde deberá rendir cuentas ante los tribunales por un delito de tentativa de homicidio que comenzó con un tiroteo en una exclusiva zona ibicenca y terminó con una captura a miles de kilómetros de distancia.