El detenido por pegar una paliza al ex alcalde de Alcúdia es un politoxicómano mallorquín muy conocido en el pueblo
El ex edil del PP reconoció al momento al ladrón y avisó a los agentes de quién se trataba
El detenido por pegar una paliza al ex alcalde de Alcúdia Mateu Salord (PP), de 95 años, durante un robo en su casa es un politoxicómano muy conocido en el municipio. De hecho, fue el propio Salord el que reconoció al momento al ladrón y avisó a los agentes de quién se trataba.
Los hechos ocurrieron este pasado martes durante la tarde-noche en una vivienda de Alcúdia, donde, según las primeras investigaciones, el presunto autor habría accedido al inmueble con intención de robar. Durante el asalto se produjo una agresión que dejó herido al ex primer edil, que fue trasladado en ambulancia hasta un hospital cercano.
Tras recibir el aviso, se puso en marcha un amplio dispositivo de búsqueda coordinado entre la Policía Local de Alcúdia y la Guardia Civil con el objetivo de localizar al responsable de los hechos.