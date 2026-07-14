El detenido por pegar una paliza al ex alcalde de Alcúdia es un politoxicómano mallorquín muy conocido en el pueblo

La intervención policial dio sus frutos en poco tiempo. Agentes de la Unidad Tango de Motoristas de la Policía Local de Alcúdia lograron localizar al sospechoso, que llevaba encima varias pertenencias de Mateu Salord.

El arrestado se enfrenta a una investigación por un presunto delito de robo en casa habitada con resultado de lesiones, además de otros posibles delitos que puedan desprenderse de las diligencias abiertas por la Guardia Civil.

Una vez finalizadas las primeras actuaciones policiales, el detenido será puesto a disposición de la Guardia Civil, que continuará con la investigación para esclarecer todos los detalles del suceso, determinar cómo se produjo el acceso a la vivienda y concretar las circunstancias de la agresión.

El ex dirigente del PP tuvo responsabilidades al frente del Ayuntamiento de Alcúdia como alcalde en la década de los 80, convirtiéndose durante su mandato en una de las caras visibles de la gestión municipal. Su trayectoria política le ha mantenido vinculado durante años a la actualidad del municipio y a los asuntos públicos de la localidad.

Desde la Policía Local de Alcúdia han trasladado sus deseos de una rápida recuperación a la persona herida y han agradecido la coordinación entre todos los efectivos que participaron en el dispositivo que permitió la detención del presunto agresor.